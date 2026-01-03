이경규, '약물 운전' 진실 밝혔다 "골프장 안 갔다, 몸살 심해 차 헷…

이경규, '약물 운전' 진실 밝혔다 "골프장 안 갔다, 몸살 심해 차 헷갈려" ('놀면 뭐하니?')
[스포츠조선 이우주 기자] '놀면 뭐하니?' 이경규가 뜻밖의 MC 자리를 탐냈다.
3일 방송된 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 예능 대부 이경규를 만난 멤버들의 모습이 담겼다.
이경규를 만난 유재석은 2026년 예능 전망에 대해 물었다. 이경규는 "예능인들한테는 나쁘진 않다. 우리는 나갈 곳이 많기 때문에 나갈 곳이 전보다 규모가 작다. 재석이랑 나 같은 빅스타는 안 나온다. 잔챙이들이 많이 나온다. 나갈 곳이 많다 보면 거물이 눈에 안 띈다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
지난해 '놀면 뭐하니?'에서도 했던 '양심 냉장고' 시리즈 이야기가 나오자 이경규는 "내가 약물 운전이 걸리는 바람에"라고 털어놔 숙연한 분위기를 만들었다.
그러면서 이경규는 당시 상황에 대한 이야기를 처음으로 털어놨다. 이경규는 "여러가지 기사가 났는데 내가 골프 연습장에 갔다더라. 그게 아니"라며 "병원에 주사 맞으러 갔다. 요즘은 병원이 주말에도 연다"고 입을 열었다.
이경규는 "아침에 일어났는데 너무 아픈 거다. 처음에는 아내와 같이 갔는데 문을 안 열었더라. 다시 집에 왔다가 자고 일어나서 가려는데 아내한테 같이 가자고 못 하겠더라. 그렇다고 쉬는 날인데 매니저를 어떻게 부르냐. 그래서 혼자 간 것"이라며 "어렵게 얘기하는 거다. 재석이가 있으니까 얘기하는 것"이라고 털어놨다.
이경규는 "병원에 갔다가 주사를 맞고 나왔는데 몸살 기운이 너무 심해서 어지러운 거다. 차가 내 차랑 똑같았다. 차종도 같고 시동도 걸리더라. 그래서 갔다"고 고백했다.
유재석은 "경규 형과 통화로도 얘기했지만 이번 일을 통해서 많이 깨달았다더라. '많은 분들이 지켜보는 직업을 가진 사람인데 내가 조심하는 게 맞다. 더 이상 할 말 없다'(고 얘기했다)"고 밝혔다.
wjlee@sportschosun.com
