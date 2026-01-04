[공식] 이러다 '천만' 갈라..'주토피아2' 새해 800만 돌파 성공..'엘리멘탈' 꺾고 역대 흥행 4위 안착

최종수정 2026-01-04 09:56

[공식] 이러다 '천만' 갈라..'주토피아2' 새해 800만 돌파 성공.…

[스포츠조선 조지영 기자] 디즈니 애니메이션 '주토피아 2'(재러드 부시·바이론 하워드 감독)가 2026년 새해의 시작과 함께 개봉 39일째 800만 관객을 돌파했다.

흥행 신기록을 이어가며 2025년 연간 박스오피스 1위에 오른 '주토피아 2'가 또 하나의 의미 있는 기록을 추가했다. 4일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 개봉 39일 차인 지난 3일 9만8413명을 동원해 누적 관객수 800만7431돌파했다.

이로써 '주토피아 2'는 지난 2023년 724만 관객을 동원한 '엘리멘탈'을 뛰어넘고 역대 국내 애니메이션 흥행 4위에 이름을 올리게 되었다. 특히 879만 관객을 동원한 '인사이드 아웃 2'보다 하루 빠른 속도로 800만 관객을 동원하며 앞으로의 흥행 추이에 대한 기대를 더욱 높이고 있다.

'주토피아 2'는 글로벌 박스오피스에서도 누적 흥행 수익 14억 6800만달러(약 2조 1150억원)를 돌파하며 14억 5300만달러의 수익을 거둔 '겨울왕국 2'을 제치고 역대 디즈니 애니메이션 흥행 수익 1위에 올라 전 세계적인 흥행 신드롬을 이어가고 있다.

2016년 개봉한 '주토피아'(바이론 하워드·리치 무어 감독) 이후 9년 만에 돌아온 후속편 '주토피아 2'는 다시 돌아온 주토피아 최고의 콤비 주디와 닉이 도시를 뒤흔든 정체불명의 뱀 게리를 쫓아, 새로운 세계로 뛰어들며 위험천만한 사건을 수사하는 짜릿한 추적 어드벤처를 그린 작품이다. 지니퍼 굿윈, 제이슨 베이트먼, 키 호이 콴 등이 목소리 연기에 나섰고 재러드 부시·바이론 하워드 감독이 연출을 맡았다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'56세 새신랑' 심현섭, 아내 위생 폭로에 망신살 "팬티 4일에 한 번 갈아입어"

2.

'추신수♥' 하원미, 美서 딸과 큰일날 뻔했다 "노숙자들이 좀비처럼 몰려와"

3.

박하나, 결혼 6개월만 ♥김태술 폭로 "예물 대신 주식 달라고, 서운해" ('아는 형님')

4.

이지현, 안과의사와 두번째 이혼 후 응급실行 "공황장애로 운전도 못해"

5.

이영자, 송은이 손절했다 "유튜브 채널 출연 금지, 조회수 때문에" ('비보티비')

연예 많이본뉴스
1.

'56세 새신랑' 심현섭, 아내 위생 폭로에 망신살 "팬티 4일에 한 번 갈아입어"

2.

'추신수♥' 하원미, 美서 딸과 큰일날 뻔했다 "노숙자들이 좀비처럼 몰려와"

3.

박하나, 결혼 6개월만 ♥김태술 폭로 "예물 대신 주식 달라고, 서운해" ('아는 형님')

4.

이지현, 안과의사와 두번째 이혼 후 응급실行 "공황장애로 운전도 못해"

5.

이영자, 송은이 손절했다 "유튜브 채널 출연 금지, 조회수 때문에" ('비보티비')

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 미국행, 뼈아픈 결정" 또 한 번의 이별→선수단 불만 대폭발…"역사에 이름 새긴 선수였는데"

2.

"황소 또또 쓰러졌다" 지독한 불운 황희찬, 128일만에 리그 2호골 폭발 후 '눈물의 부상 OUT'…울버햄튼, 웨스트햄 3-0 꺾고 '첫 승'[EPL 리뷰]

3.

한화 괜찮나, LG KIA 롯데도 촉각, 미국의 베네수엘라 공습 후폭풍, KBO 외인에 불똥튈라

4.

'딱 이틀 남았다' 신인 드래프트 최대 변수, ML 67홈런 거포의 울산행 쇼케이스 가능성은?

5.

"중요할 때 말할게요" 그리고 폰세가 밝힌 잊지 못할 '우리 형'→"고맙고, 더 노력해야죠"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.