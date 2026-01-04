정선희, 코 성형 고백 "여배우들 만나면 하루종일 울적..부분 마취로 수…

정선희, 코 성형 고백 "여배우들 만나면 하루종일 울적..부분 마취로 수술"

기사입력 2026-01-04 10:12


[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 정선희가 코 성형 수술한 이유를 밝혔다.

최근 '집 나간 정선희' 채널에는 '나만 알고 싶은 숲속 찜질방. 신선놀음 쌉가능 (올 한 해 스트레스 여기다 버리세욧)'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.

영상에서 찜질방을 찾은 정선희는 "어렸을 때부터 이 일을 시작했으니까 언니들 따라서 사우나 따라다녔다"며 "예전에 언니들이 많이 가는 사우나가 강남에 있었는데 거기에 가면 여배우들이 많았다"고 말했다.

그러면서 "내가 지금보다 정리가 덜 됐을 때라서 여배우들 만나면 하루 종일 울적했다. 같은 사우나 가운 입었는데 느낌이 너무 달랐다. 그래서 내가 코를 높였나?"라고 성형 사실을 고백했다.


이를 들은 제작진은 "자연스럽게 됐다. 말 안 하면 모를 것 같다"며 깜짝 놀랐고, 정선희는 "20년 전에 한 거는 내 거로 해줘야 된다"고 너스레를 떨었다.

이어 "그때는 수면 마취가 없었을 때다. 97년도였는데 부분 마취를 했다. 그래서 의식이 있었고, 나는 그 수술방에 제8의 스태프였다"며 "선생님이 김건모의 '핑계'를 들으면서 수술해 주셨다. 그때 나는 '선생님 너무 높게는 안 돼요'라고 했다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

연예 많이본뉴스
1.

'56세 새신랑' 심현섭, 아내 위생 폭로에 망신살 "팬티 4일에 한 번 갈아입어"

2.

'추신수♥' 하원미, 美서 딸과 큰일날 뻔했다 "노숙자들이 좀비처럼 몰려와"

3.

박하나, 결혼 6개월만 ♥김태술 폭로 "예물 대신 주식 달라고, 서운해" ('아는 형님')

4.

이지현, 안과의사와 두번째 이혼 후 응급실行 "공황장애로 운전도 못해"

5.

이영자, 송은이 손절했다 "유튜브 채널 출연 금지, 조회수 때문에" ('비보티비')

