기안84, 막막한 심정 고백...멤버들도 굳은 표정 "정보가 하나 없어"

기사입력 2026-01-04 12:07


기안84, 막막한 심정 고백...멤버들도 굳은 표정 "정보가 하나 없어"

[스포츠조선 조윤선 기자] 극한의 끝을 향한 마지막 준비가 시작된다.

오늘(4일) 방송되는 MBC '극한84'(연출 박수빈·김기호·정지운) 6회에서는 극한크루가 마지막 도전지인 북극 마라톤을 앞두고 본격적인 준비에 돌입하는 모습이 그려진다.

북극권에서 펼쳐지는 극지 마라톤은 영하의 혹한, 눈보라, 빙하와 설원 위를 달려야 하는 상상 초월의 코스로 악명 높은 대회다. 기안84는 "정보가 하나도 없다"라며 막막한 심정을 드러내고, 극한크루는 이전과는 차원이 다른 긴장감을 느낀다.


기안84, 막막한 심정 고백...멤버들도 굳은 표정 "정보가 하나 없어"
이에 기안84는 크루원들과 함께 극지 마라톤 전문가를 찾는다. 전문가는 북극 마라톤이 일반적인 마라톤과 달리 사전 준비가 무엇보다 중요한 대회라고 설명한다. 추위와 지면 환경에 맞춘 의상 레이어링은 물론 안전을 위해 챙겨야 할 준비물도 적지 않다는 것. 러닝 실력뿐 아니라 생존에 가까운 준비가 필요하다는 사실에 새 크루원의 표정은 점점 굳어갔다는 후문이다.

혹한과 눈보라, 예측 불가한 빙하 코스까지. '극한의 끝'이라 불리는 북극 마라톤을 향해 극한크루는 각자의 방식으로 대비에 나선다. 과연 이들이 미지의 레이스를 앞두고 각자 어떤 선택과 준비를 이어갈지 궁금증을 더한다.

북극 마라톤을 향한 본격적인 준비 과정을 담은 MBC '극한84'는 오늘(4일) 밤 9시 10분에 방송된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이지현, 36세에 안과의사와 두번째 이혼 "같이 산 적 없다, 혼인신고만" ('데이앤나잇')

2.

안성기, 쓰러지기 전 남긴 안부인사 “우리 건강하자”

3.

김주하, 정가은母에게 들은 말에 눈물보인 이유…"고3子, 뉴스 안한다고 하자 '월급 깎이냐'고 묻더라"(데이앤나잇)[SC리뷰]

4.

‘나나 역고소’ 강도범 “나나가 돈 준다고 했는데 안 줘” 황당 옥중편지 (사건반장)

5.

광희, 카메라 밖 실체 폭로됐다..."미쳐 돌다가 촬영 끝나면 바로 저음"

연예 많이본뉴스
1.

이지현, 36세에 안과의사와 두번째 이혼 "같이 산 적 없다, 혼인신고만" ('데이앤나잇')

2.

안성기, 쓰러지기 전 남긴 안부인사 “우리 건강하자”

3.

김주하, 정가은母에게 들은 말에 눈물보인 이유…"고3子, 뉴스 안한다고 하자 '월급 깎이냐'고 묻더라"(데이앤나잇)[SC리뷰]

4.

‘나나 역고소’ 강도범 “나나가 돈 준다고 했는데 안 줘” 황당 옥중편지 (사건반장)

5.

광희, 카메라 밖 실체 폭로됐다..."미쳐 돌다가 촬영 끝나면 바로 저음"

스포츠 많이본뉴스
1.

"안전해?" "저는 미국에…" KBO 베네수엘라 선수들 거취 확인, 신변 문제 없나

2.

올겨울 포스팅 최고액! '4년 867억' 거인의 4번, '신기록' PS 영웅 제치고 주전 3루수 예약

3.

[단독]'FA 중원사령관' 한찬희,수원FC와 계약 합의...새시즌에도 수원FC 박건하호와 동행

4.

'역대급 대반전' 일본 망하지 않았습니다?...'73경기 26골' 독보적 에이스 극적 월드컵 출전 가능? "모든 지원해주겠다"

5.

'홍명보호 특별한 선물' 양현준, 이번에는 '인생골'→수비 4명 '와르르'→최고 평점…'8경기 경질 위기' BBC, "낸시 물러나" 직격탄

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.