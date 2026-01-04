"발로 차였다" 男 아이돌 거친 몸싸움...배우들 분노 '난투 직전'

기사입력 2026-01-04 12:33


"발로 차였다" 男 아이돌 거친 몸싸움...배우들 분노 '난투 직전'

[스포츠조선 조윤선 기자] '뭉쳐야 찬다4' 사상 초유의 벤치클리어링 위기가 포착된다.

1월 4일 방송되는 JTBC 대표 스포츠 예능 '뭉쳐야 찬다4'(연출 성치경 / 작가 모은설 / 이하 '뭉찬4') 38회에서는 플레이오프 진출을 확정 짓기 위해 총력전에 나선 김남일의 '싹쓰리UTD'와 후반기 첫 승이 절실한 이동국의 '라이온하츠FC'가 맞붙는다. 그 어느 때보다 살벌한 승부욕 속에서 경기장은 일촉즉발 상황으로 치닫는다.

이날 경기에서 이겨야만 플레이오프 진출을 확정 지을 수 있는 김남일은 라커룸에서 선수들에게 "오늘 이기면 뽀뽀하겠다"라고 파격적인 공약을 건다. 이는 과거 한 경기에서 결승골을 넣은 뒤 MVP에 선정된 김남일이 아내 김보민과의 인터뷰 중 깜짝 포옹으로 화제를 모았던 장면을 재연하는 것. 이를 들은 '싹쓰리UTD' 선수들의 기세도 단숨에 달아오른다.

그러나 후반기 무승의 늪에 빠진 '라이온하츠FC'의 저항도 거세다. 경기 초반부터 몸싸움 수위가 높아지며 그라운드에는 팽팽한 긴장감이 감돌고, 순간적인 감정 폭발로 선수들 간 충돌이 발생할 뻔한 상황까지 이어진다. 한 아이돌 선수의 거친 플레이에 배우 선수까지 격앙된 반응을 보이며, '판타지리그' 사상 초유의 벤치클리어링 위기가 조성된다.


"발로 차였다" 男 아이돌 거친 몸싸움...배우들 분노 '난투 직전'
또한 집중 견제를 받던 '라이온하츠FC'의 '두목사자' 이신기는 경기 중 "발로 차였다"며 거친 몸싸움에 대해 강하게 항의한다. 이동국 감독은 이를 VAR로 연결하며 판정 여부에 촉각을 곤두세운다. 해당 장면이 경기 흐름에 어떤 변수가 될지 관심이 집중된다.

선수들뿐만 아니라 감독들의 감정도 폭발한다. 김남일은 관중석에서 지켜보는 아내 김보민의 존재에도 불구하고 분노를 참지 못하고 '빠따 감독' 모드로 돌아가며 벤치의 긴장감을 최고조로 끌어올린다. 과연 분노와 충돌이 난무한 치열한 승부 끝에 웃는 팀은 어디일지, 김남일은 플레이오프 진출과 함께 '뽀뽀 인터뷰' 공약을 지킬 수 있을지 이목이 쏠린다.

한편, 그라운드를 뒤흔든 치열한 승부를 확인할 수 있는 JTBC '뭉쳐야 찬다4'는 오늘(4일) 저녁 7시 10분 방송된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이지현, 36세에 안과의사와 두번째 이혼 "같이 산 적 없다, 혼인신고만" ('데이앤나잇')

2.

안성기, 쓰러지기 전 남긴 안부인사 “우리 건강하자”

3.

김주하, 정가은母에게 들은 말에 눈물보인 이유…"고3子, 뉴스 안한다고 하자 '월급 깎이냐'고 묻더라"(데이앤나잇)[SC리뷰]

4.

‘나나 역고소’ 강도범 “나나가 돈 준다고 했는데 안 줘” 황당 옥중편지 (사건반장)

5.

광희, 카메라 밖 실체 폭로됐다..."미쳐 돌다가 촬영 끝나면 바로 저음"

연예 많이본뉴스
1.

이지현, 36세에 안과의사와 두번째 이혼 "같이 산 적 없다, 혼인신고만" ('데이앤나잇')

2.

안성기, 쓰러지기 전 남긴 안부인사 “우리 건강하자”

3.

김주하, 정가은母에게 들은 말에 눈물보인 이유…"고3子, 뉴스 안한다고 하자 '월급 깎이냐'고 묻더라"(데이앤나잇)[SC리뷰]

4.

‘나나 역고소’ 강도범 “나나가 돈 준다고 했는데 안 줘” 황당 옥중편지 (사건반장)

5.

광희, 카메라 밖 실체 폭로됐다..."미쳐 돌다가 촬영 끝나면 바로 저음"

스포츠 많이본뉴스
1.

"안전해?" "저는 미국에…" KBO 베네수엘라 선수들 거취 확인, 신변 문제 없나

2.

올겨울 포스팅 최고액! '4년 867억' 거인의 4번, '신기록' PS 영웅 제치고 주전 3루수 예약

3.

[단독]'FA 중원사령관' 한찬희,수원FC와 계약 합의...새시즌에도 수원FC 박건하호와 동행

4.

'역대급 대반전' 일본 망하지 않았습니다?...'73경기 26골' 독보적 에이스 극적 월드컵 출전 가능? "모든 지원해주겠다"

5.

'홍명보호 특별한 선물' 양현준, 이번에는 '인생골'→수비 4명 '와르르'→최고 평점…'8경기 경질 위기' BBC, "낸시 물러나" 직격탄

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.