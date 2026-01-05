'국민배우' 故안성기 별세 소식에…배철수→윤종신·이시언 "잊지 않겠습니다" 추모[SC이슈]
|사진 출처=아티스트컴퍼니 공식 계정
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 고(故) 안성기가 세상을 떠난 가운데, 연예계도 큰 슬픔에 빠졌다.
5일 소속사 아티스트컴퍼니에 따르면 안성기는 이날 오전 9시 별세했다. 향년 74세.
안성기는 2019년 혈액암 진단을 받고 항암 치료를 이어가다 2020년 완치 판정을 받았다. 그러나 정기 검진 과정에서 6개월 만에 재발해 다시 치료를 받아오던 중, 지난달 30일 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 끝내 회복하지 못했다.
장례는 (재)신영균예술문화재단과 (사)한국영화배우협회 주관으로 영화인장으로 진행되며 명예장례위원장 신영균, 배창호 감독, 한국영화배우협회 이갑성 이사장, 신영균예술문화재단 직무대행 신언식, 한국영화인협회 양윤호 이사장 등 4인이 공동장례위원장을 맡아 장례를 진행한다. 배우 이정재, 정우성 등의 영화인들의 운구로 고인의 마지막 길을 배웅한다.
안성기의 안타까운 비보가 전해진 뒤, 윤종신은 "오랫동안 정말 감사했습니다. 정말 좋아했습니다. 잊지 않겠습니다"라고 글을 남겼다.
배철수는 생전 고인과 함께 찍은 사진을 공개하며 "만나면 늘 환하게 웃어 주시던 안성기 형님. 명복을 빕니다"라고 추모했다. 이시언도 "어릴적 선생님의 연기를 보면서 꿈을 키웠습니다. 항상 존경합니다. 안성기 선생님의 명복을 빕니다"라고 애도의 뜻을 전했다.
|사진 출처=배철수 개인 계정
빈소는 서울성모병원 장례식장 31호실에 마련되며, 발인은 1월 9일(금) 오전 6시, 장지는 양평 별그리다다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
