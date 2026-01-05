[SC이슈] 위버스컴퍼니, 개인정보 유출 논란 인정 “TF 꾸려 전면 재…

[스포츠조선 조민정 기자] 하이브 자회사 위버스컴퍼니가 내부 직원의 개인정보 유출과 팬 이벤트 관련 부적절한 행위가 드러난 데 대해 공식 사과했다. 글로벌 팬 플랫폼을 운영하는 회사에서 발생한 사건인 만큼 팬들의 충격과 실망감도 적지 않다.
위버스컴퍼니는 5일 공지를 통해 "내부 직원이 타인의 개인정보를 무단 열람하고 사적으로 활용하려 한 사실이 확인됐다"며 "구성원의 일탈을 넘어 회사의 관리 책임이 큰 사안으로 인식하고 있다"고 고개를 숙였다.
문제의 직원은 팬 이벤트를 담당하는 부서 소속으로, 자신의 업무 범위를 벗어나 팬사인회 응모자 정보를 유관 부서에 문의한 뒤 특정 응모자의 이름과 출생연도를 확인해 지인 6명이 함께 있는 카카오톡 비공개 단체방에 공유한 것으로 드러났다. 이벤트 당첨 결과에 개입하려 한 정황도 있었지만 실제 조작은 없었고, 해당 응모자는 정상적으로 당첨 및 참여한 것으로 확인됐다.
여기서 끝이 아니었다. 해당 직원은 공개방송 이벤트 당첨자 명단을 캡처해 당첨자 30명의 이름, 생년월일, 전화번호 등 민감한 개인정보를 같은 단체방에 공유한 사실도 확인됐다. 회사는 "업무 방해 및 위법 행위 여부를 추가 조사 중이며 수사기관에 조사를 요청했다"고 밝혔다.
위버스컴퍼니는 개인정보 유출이 확인된 이용자들에게 개별 안내를 마쳤다고 설명했다. 이어 조사 과정에서 업무상 배임, 업무 방해 등 복수의 내규 위반과 위법 사항이 추가로 밝혀졌고, 해당 직원은 즉시 업무에서 배제돼 인사위원회 회부 및 형사 고소 절차가 진행 중이다.
회사 측은 이번 사건을 개인의 일탈로만 보지 않겠다는 입장도 전했다. 팬 이벤트 운영 시스템과 개인정보 관리 체계를 전면 재점검하기 위해 내부 태스크포스(TF)를 구성했으며 이벤트 접수·당첨자 선정·발표 등 전 과정을 재검토하고 시스템 접근 권한 및 개인정보 열람 권한을 대폭 축소하는 개선 작업을 시작했다.
또한 개인정보 취급자 대상으로 실제 사고 중심의 보안 교육을 강화하고 상시 모니터링 체계를 구축해 재발 방지를 약속했다.
위버스컴퍼니는 "팬들이 다시 신뢰하고 안심할 수 있는 플랫폼이 되도록 책임감 있게 조치하겠다"며 "추가 개선 사항은 별도로 안내하겠다"고 덧붙였다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com