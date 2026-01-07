아쉽다, '韓 축구 기적' 레알 마드리드 이적 불발→'램파드 당첨' EPL 승격 1순위 이적...양민혁, BBC 대서특필 "토트넘 복귀 후 코번트리 임대"

영국의 BBC는 6일(한국시각) '포츠머스에 임대됐던 양민혁이 토트넘으로 복귀했다'며 '양민혁은 잉글랜드 챔피언십(2부리그) 선두인 코번트리가 그를 데려갈 것이라는 이야기가 이미 돌고 있다'고 보도했다.
2024년 12월 토트넘으로 향했던 'K리그 특급 유망주' 양민혁은 여전히 잉글랜드 무대에 적응 중이다. 토트넘 합류 후 곧장 퀸즈파크레인저스 임대로 챔피언십을 경험한 양민혁은 2025~2026시즌을 앞두고 토트넘에서 프리시즌을 보냈다. 다만 1군에 자리를 차지하기는 쉽지 않았다. 출전 시간 확보를 위해 다시 임대를 떠나야 했다. 행선지는 포츠머스였다. 구단 역사상 첫 한국 선수로 합류한 양민혁은 큰 기대를 받았다. 존 무시뉴 감독이 직접 "왼쪽에서 보여준 날카로움은 인상적이었다. 토트넘에서부터 큰 기대를 하고 있다"고 밝힐 정도였다.
사진=트위터 캡처
하지만 챔피언십 주전 경쟁도 쉽지 않았다. 제대로 기량을 선보이지 못했고, 상대의 빡빡한 수비에 고전하며 위협적인 장면도 만들지 못했다. 양민혁을 향한 포츠머스 팬들의 반응도 차가웠다. 일부 팬들은 SNS를 통해 "형편없었다", "토트넘으로 돌려보내야 한다", "양민혁은 안타깝게도 경기에 출전하게 된 어린 아이 같았다"고 평가했다.
부상과 부진이 겹치며 어려운 시기를 겪던 양민혁은 꾸준히 기회를 기다렸다. 무시뉴 감독이 다시 양민혁 기용 시간을 늘리자, 조금씩 날개를 피기 시작했다. 이후 득점을 몇 차례 기록하며 자신감을 끌어올렸다. 최근에는 찰턴 애슬레틱과의 경기에서 종료 직전 극장골로 팀에 승리를 선사하기도 했다.
사진=양민혁 SNS 캡처
다만 토트넘이 보기에 포츠머스 임대는 만족스러운 수준이 아니었다. 양민혁이 충분히 기회를 받지 못한다고 판단했다. 영국 언론은 '휴즈 디렉터는 입스위치, 토트넘 측과 공격수 코너 채플린 또는 윙어 양민혁의 복귀 가능성에 대해 논의했다고 확인했다'고 전했다. 휴즈는 "시장은 유동적"이라며 "만약 선수 복귀 요청이 발생하더라도 당황하지 않고, 그런 상황이 발생했을 때 어떤 선수로 대체해야 할지를 미리 파악하고 있다"고 밝혔다. 결국 토트넘은 겨울 이적시장을 통해 양민혁을 복귀시켰고, 곧장 코번트리 임대까지 추진해 성사시켰다.
양민혁의 스승은 코번트리 감독인 프랭크 램파드가 될 예정이다. 램파드는 올해 감독 경력의 반등을 준비 중이다. 두 차례 첼시를 맡고, 에버턴, 더비 카운티 등을 거치며 감독 경력의 오르막과 내리막을 모두 겪은 램파드는 코번트리를 이끌고 리그 선두를 달리며 반전에 성공했다. 양민혁은 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 대표하는 레전드 출신 감독에게 새롭게 적응하며 경기력을 끌어올릴 전망이다.
사진=양민혁 SNS 캡처
한편 양민혁은 최근 레알 마드리드 이적설까지 거론됐었다. 토트넘이 제안을 거절해 성사되지 못했다는 이야기도 전해졌다. 영국의 스퍼스웹은 '레알이 양민혁의 잠재력에 깊은 인상을 받아 영입을 시도할 계획이라는 소식이 전해졌다. 토트넘은 양민혁에 대한 관심이 높아졌음에도 판매 의사가 없는 것으로 보인다'고 밝혔었다.