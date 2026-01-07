'치과 폐업' 58세 이수진, 생활고 호소 "망했다는 소식에 좋아하는 사…

'치과 폐업' 58세 이수진, 생활고 호소 "망했다는 소식에 좋아하는 사람 있어"

[스포츠조선 정유나 기자] 치과의사 겸 인플루언서인 이수진이 병원 폐업 후의 심경을 담은 근황을 전했다.

이수진은 6일 정류장에서 버스를 기다리는 모습을 공개하며 "58살에 망해 버스 탄다고 흥미 끄는 인간, 나밖에 없을 걸"이라고 털어놨다.

또한 "곧 라방 때 뵈요"라며 "요즘 나 망했다고 좋아 죽는 사람 반, 구경하러 오는 사람 반인거 안다"고 전했다.

앞서 이수진은 치과 폐업 후 겪고 있는 경제적 어려움을 솔직하게 고백한 바 있다.


그는 대중교통을 이용하고 반려묘의 병원비를 걱정해야 하는 현실을 전하며 "나도 내가 이 나이에 버스타고 다니며 고양이 치료비 걱정할 줄 꿈에도 몰랐다. 지난 세월 무슨 일 있었던건지 모르겠다. 추락하는 데엔 날개가 없다고, 공중부양 하다 땅 속으로 꺼져버렸다. 겨우 기어나와 하나님만 바라보고 있다"라고 고백했다.

한편 이수진은 서울대학교 치과대학 출신으로, 서울 강남에서 치과를 운영해 왔다. 그는 지난 2024년 치과 폐업 과정에서 '치료비 먹튀 의혹'에 휘말린 이후 "스토커의 살해 협박에 시달려 치과를 폐업했는데 환불이 늦어진 것"이라고 해명한 바 있다.

