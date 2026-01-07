[SC이슈] 박나래 헬게이트 열렸다..경찰 불법 진료 '주사이모' 압수수색

[스포츠조선 조지영 기자] 충격적인 불법 진료로 세상을 발칵 뒤집은 개그우먼 박나래의 '주사 이모'에 대해 경찰이 압수수색을 진행했다.
7일 서울 강남경찰서는 지난달 말 의료법·약사법 위반과 마약류관리법상 향정 등 혐의를 받는 비의료인 이모 씨의 집 등을 압수수색한 사실을 밝혔다. 경찰은 이번 압수수색을 통해 불법 의료 행위를 입증할 자료와 물증을 확보한 상태다.
앞서 이씨는 이른바 '주사 이모'로 불리는 인물로, 내 의사 면허 없이 자신의 오피스텔과 차량에서 박나래를 비롯해 샤이니 멤버 키, 유튜버 입짧은햇님에 수액 주사를 놓고 항우울제 약을 처방한 혐의를 받고 있다.
이번 의혹으로 박나래, 키, 입짧은햇님은 '주사 이모'인 이씨로부터 방문 진료를 받은 사실은 인정했으나 "불법인줄 몰랐다"며 불법 진료를 전면 부인해 대중으로부터 공분을 샀다. 경찰은 압수물 분석이 끝나는 대로 논란의 시발점이 된 '주사 이모' 이씨와 박나래를 불러 조사할 전망이다.
한편, 박나래는 전 매니저들의 갑질 의혹 제기, 횡령 혐의, 불법 의료 시술로 불리는 '주사이모' 논란까지 불거지면서 논란을 사 방송 활동을 전면 중단했다. 지난 2일에는 채널A '뉴스A'의 보도를 통해 박나래가 매니저가 운전하는 차량에서 동승 남성과 특정 성행위를 벌인 사실이 폭로돼 더욱 큰 충격을 안겼다. 전 매니저들은 박나래가 지위를 위용해 원치 않는 상황을 시각·청각적으로 강제 인지하게 했다며 서울지방고용노동청 강남지청에 진정서를 제출했다.