정가은, '132억 편취' 전남편 사기죄 고소 "명의도용, 이혼 후 알았다" ('같이삽시다')

[스포츠조선 정안지 기자] 정가은이 이혼 후 전남편을 사기죄로 한 사실을 털어놨다.
먼저 정가은은 "25살에 '미스코리아'에 나갔다. 타이틀이 생기니까 일이 더 많이 들어오더라"며 "26살에 부산에서 서울로 올라와 홈쇼핑 모델로 활동하면서 돈을 모았다"고 했다.
장윤정은 딸을 걱정하는 정가은에 "물론 엄마가 아이가 걱정되고 아이들이 충격을 안 받기를 바란다"며 "그런데 아이들은 엄마가 생각하는 것보다 강하다. 아이가 그걸 알게 되면서 엄마의 마음을 더 이해해 준다. 우리는 아이 비바람을 다 막아주려고 하지만 아이들은 비바람을 맞을 준비가 되어 있고 엄마를 지킬 준비가 되어 있을 수도 있다. 그러니까 너무 걱정하지 마라"고 위로했다.
정가은은 "딸 인생 그래프도 올라갈 일만 있지 않을까"라면서 "떨어지는 날이 있을 수도 있겠지만 잘 겪으면 되는 거라고 생각한다. 엄마가 내 옆에 있어 준 것처럼 나도 옆에 있어 주면 되는 거다"고 했다.
한편 정가은은 2016년 동갑내기 사업가와 결혼했으나 2018년 이혼했다. 이후 전 남편이 정가은 명의의 통장으로 132억 원 이상을 편취한 사실이 드러났으며, 정가은은 전 남편을 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 고소했다. 그는 위장이혼설과 연루설에 대해서도 "나는 결백하다. 경찰 조사와 자료 제출까지 다 했다"며 적극 반박한 바 있다.
