정가은, '132억 편취' 전남편 사기죄 고소 "명의도용, 이혼 후 알았다" ('같이삽시다')

기사입력 2026-01-07


[스포츠조선 정안지 기자] 정가은이 이혼 후 전남편을 사기죄로 한 사실을 털어놨다.

7일 방송된 KBS2 '황신혜의 같이 삽시다'에서는 '싱글맘' 황신혜, 장윤정, 정가은의 특별한 합숙이 시작됐다.

이날 황신혜, 장윤정, 정가은은 서로를 더 깊이 알고자 각자가 살아온 삶을 담아낸 인생 그래프를 그렸다.

먼저 정가은은 "25살에 '미스코리아'에 나갔다. 타이틀이 생기니까 일이 더 많이 들어오더라"며 "26살에 부산에서 서울로 올라와 홈쇼핑 모델로 활동하면서 돈을 모았다"고 했다.

이어 그는 "30대 초반에 우연히 tvN '재밌는 TV 롤러코스터' 속 '남녀탐구생활'에 출연하면서 일이 많아졌다"며 "일은 많았지만 행복지수는 떨어졌다. 너무 바빠서 힘들고 내 생활이 없었다"고 했다.

39살에 딸을 출산했다는 정가은은 "딸이 태어났을 때 너무 좋았는데, 1년 만에 갑자기 훅 떨어진다"면서 이혼을 언급했다.


정가은, '132억 편취' 전남편 사기죄 고소 "명의도용, 이혼 후 알았…
그는 "이혼도 힘들었지만 이혼 이후 더 안 좋은 일이 있었다"며 "그 사람이 내 명의로 그렇게 할 거라고는 상상도 못 했다. 이혼 후에 알게 된 거다. 급하게 이 사람을 고소했다"며 힘들었던 시절을 떠올렸다.

장윤정은 딸을 걱정하는 정가은에 "물론 엄마가 아이가 걱정되고 아이들이 충격을 안 받기를 바란다"며 "그런데 아이들은 엄마가 생각하는 것보다 강하다. 아이가 그걸 알게 되면서 엄마의 마음을 더 이해해 준다. 우리는 아이 비바람을 다 막아주려고 하지만 아이들은 비바람을 맞을 준비가 되어 있고 엄마를 지킬 준비가 되어 있을 수도 있다. 그러니까 너무 걱정하지 마라"고 위로했다.


정가은은 "딸 인생 그래프도 올라갈 일만 있지 않을까"라면서 "떨어지는 날이 있을 수도 있겠지만 잘 겪으면 되는 거라고 생각한다. 엄마가 내 옆에 있어 준 것처럼 나도 옆에 있어 주면 되는 거다"고 했다.

한편 정가은은 2016년 동갑내기 사업가와 결혼했으나 2018년 이혼했다. 이후 전 남편이 정가은 명의의 통장으로 132억 원 이상을 편취한 사실이 드러났으며, 정가은은 전 남편을 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 고소했다. 그는 위장이혼설과 연루설에 대해서도 "나는 결백하다. 경찰 조사와 자료 제출까지 다 했다"며 적극 반박한 바 있다.

