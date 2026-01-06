유깻잎, '전남편' 최고기에 남친 자랑 "점쟁이가 아들 낳을 거라더라"

기사입력 2026-01-06 22:04


유깻잎, '전남편' 최고기에 남친 자랑 "점쟁이가 아들 낳을 거라더라"

[스포츠조선 정유나 기자] 유튜버 유깻잎이 전 남편 최고기 앞에서 남자친구와의 만남에 대해 솔직하게 말했다.

6일 최고기의 유튜브 채널에는 '최고기와 유깻잎의 지난 날 반성하기 | 돌싱극장 24화'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 딸 솔잎이가 면접교섭일을 맞아 엄마 유깻잎과 만난 모습이 담겼다. 최이날 자리에는 최고기도 함께했으며, 세 사람은 오순도순 식사 시간을 보냈다.

최고기는 유깻잎과 딸 솔잎 양에 대해 이야기를 나누며 "그래도 잘 키운 것 같다"고 말해 훈훈함을 자아냈고, 솔잎 양도 "엄마 아빠와 기분 좋게 대화 나눠서 좋다"며 행복한 모습을 보였다.


유깻잎, '전남편' 최고기에 남친 자랑 "점쟁이가 아들 낳을 거라더라"
특히 두 사람은 서로의 연인에 대해서도 거리낌 없이 이야기를 나눠 눈길을 끌었다.

유깻잎은 남자친구와의 만남 이야기를 솔직하게 전하며, 신점을 보러 가 아기를 낳을 수 있을지 물었던 일화도 털어놨다. 그는 "점쟁이가 아들 한 명 낳을 거라고 하더라"고 고백했다.

이후 최고기는 "건강한 삶을 지향하는 서로의 모습을 보며, 누군가는 이해하지 못할 수도 있지만 오히려 이런 우여곡절을 겪고 유깻잎님과 마주하며 대화하니 더 넓은 마음으로 이야기할 수 있어 좋다"고 덧붙였다.

한편 최고기와 유깻잎은 지난 2016년 결혼해 딸 솔잎 양을 낳았지만 2020년 이혼했다. 딸은 최고기가 육아 중이다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'최현석 딸' 최연수, 임신 중 무알콜 맥주·커피·초밥 먹방 "조금만 먹을게"

2.

"남편과 한달반 별거中"…슈, ♥임효성과 화해했나?→'(재결합)·차단중♥' 오리무중 스토리 '관심집중'

3.

정형돈, ‘기러기 생활하다 건강 악화’ 주장에 격분 "잘 사는 가정을 난도질"

4.

‘역고소 당한’ 나나, 강도 피해 母 향한 애틋함 "어머니 의미 담은 타투만 남길 정도"

5.

'통장 잔고 97만원' 윤영미, 또 50일 해외여행 떠났다 "생계 힘들지만 도파민 터져"

연예 많이본뉴스
1.

'최현석 딸' 최연수, 임신 중 무알콜 맥주·커피·초밥 먹방 "조금만 먹을게"

2.

"남편과 한달반 별거中"…슈, ♥임효성과 화해했나?→'(재결합)·차단중♥' 오리무중 스토리 '관심집중'

3.

정형돈, ‘기러기 생활하다 건강 악화’ 주장에 격분 "잘 사는 가정을 난도질"

4.

‘역고소 당한’ 나나, 강도 피해 母 향한 애틋함 "어머니 의미 담은 타투만 남길 정도"

5.

'통장 잔고 97만원' 윤영미, 또 50일 해외여행 떠났다 "생계 힘들지만 도파민 터져"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] '韓 역대급 기대주' 양민혁, HERE WE GO 독점, 깜짝 오피셜 나온다...토트넘 복귀→'2부 1위' EPL 승격 가능 코벤터리 재임대

2.

"오타니, 야마모토 계약은 정말 예외적", 그래서 '벨린저→LAD, 터커→TOR' 마구 쏟아지는 소문들

3.

"실바 킬러 박정아 있다" vs "피로와 서브 탓" 승패승패승패, 오늘은 어디가 이길 차례?[장충포커스]

4.

[현장인터뷰] 현대모비스 양동근 감독 "홈 연패. 우리는 한 경기 한 경기가 중요하다"

5.

[현장분석] 1시간 슈팅특훈. 과정없는 결과 없다! 이승현 30점 폭발. 현대모비스 지긋지긋한 홈 8연패 끊었다. KCC 81대66 완파. 이승현은 어떻게 현대모비스 딜레마를 해결했나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.