유깻잎, '전남편' 최고기에 남친 자랑 "점쟁이가 아들 낳을 거라더라"
[스포츠조선 정유나 기자] 유튜버 유깻잎이 전 남편 최고기 앞에서 남자친구와의 만남에 대해 솔직하게 말했다.
6일 최고기의 유튜브 채널에는 '최고기와 유깻잎의 지난 날 반성하기 | 돌싱극장 24화'라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에는 딸 솔잎이가 면접교섭일을 맞아 엄마 유깻잎과 만난 모습이 담겼다. 최이날 자리에는 최고기도 함께했으며, 세 사람은 오순도순 식사 시간을 보냈다.
최고기는 유깻잎과 딸 솔잎 양에 대해 이야기를 나누며 "그래도 잘 키운 것 같다"고 말해 훈훈함을 자아냈고, 솔잎 양도 "엄마 아빠와 기분 좋게 대화 나눠서 좋다"며 행복한 모습을 보였다.
특히 두 사람은 서로의 연인에 대해서도 거리낌 없이 이야기를 나눠 눈길을 끌었다.
유깻잎은 남자친구와의 만남 이야기를 솔직하게 전하며, 신점을 보러 가 아기를 낳을 수 있을지 물었던 일화도 털어놨다. 그는 "점쟁이가 아들 한 명 낳을 거라고 하더라"고 고백했다.
이후 최고기는 "건강한 삶을 지향하는 서로의 모습을 보며, 누군가는 이해하지 못할 수도 있지만 오히려 이런 우여곡절을 겪고 유깻잎님과 마주하며 대화하니 더 넓은 마음으로 이야기할 수 있어 좋다"고 덧붙였다.
한편 최고기와 유깻잎은 지난 2016년 결혼해 딸 솔잎 양을 낳았지만 2020년 이혼했다. 딸은 최고기가 육아 중이다.
