정형돈, 한유라♥와 불화설 해명 "모친상에 안 왔다고? 잘 사는데 난도질 하나"

기사입력 2026-01-07 06:00


정형돈, 한유라♥와 불화설 해명 "모친상에 안 왔다고? 잘 사는데 난도질…

[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 정형돈이 난데없는 부부 불화설 가짜뉴스에 분노했다.

6일 '뭉친TV' 채널에는 '우리 와이프가 왜 욕 먹어? 2026년엔 이런 걸로 돈 벌지 말자'라는 영상이 공개됐다.

정형돈은 '정형돈 아내 한유라가 욕먹는 이유'라는 쇼츠 영상 제목을 보자마자 "이거 뭐야. 우리 와이프가 왜 욕을 먹어?"라며 흥분했다.

영상 내용은 이랬다. 기러기 아빠 생활을 이어가던 정형돈이 마음의 병을 얻어 결국 활동을 중단했고, 정형돈이 모친상을 당했을 때 한유라는 하와이에 체류 중이었다는 거였다.


정형돈, 한유라♥와 불화설 해명 "모친상에 안 왔다고? 잘 사는데 난도질…

정형돈, 한유라♥와 불화설 해명 "모친상에 안 왔다고? 잘 사는데 난도질…
정형돈은 "아내와 아이들이 하와이로 가서 제가 마음에 병을 얻고 방송 활동을 중단했다는 건가? 이걸 진짜 어떡하나"라며 눈살을 찌푸렸다. 이어 "아이들과 아내가 (하와이에서) 돌아왔다. 이런 가짜 뉴스에 댓글이 5449개나 달렸다는 게 역겹다. 해명해야 하는 것 자체가 어이없고, 이걸로 돈 번다는 게 더 짜증 난다. 잘 사는 가정을 자기들 마음대로 난도질해도 되나? 이건 너무 상처다. 이건 걸로 돈 벌지 말자"라며 분통을 터뜨렸다.

한편 정형돈은 2009년 방송 작가 한유라와 결혼했으며 슬하에 쌍둥이 두 딸을 뒀다. 한유라는 두 딸과 하와이에서 생활했고, 정형돈은 한국과 하와이를 오가며 활동했다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"주민번호 3개 넣어 처방전 뽑아"…이진호 "'주사이모' 대리처방 가능성" 언급(연예뒤통령)

2.

정형돈, ‘기러기 생활하다 건강 악화’ 주장에 격분 "잘 사는 가정을 난도질"

3.

‘역고소 당한’ 나나, 강도 피해 母 향한 애틋함 "어머니 의미 담은 타투만 남길 정도"

4.

유깻잎, '전남편' 최고기에 남친 자랑 "점쟁이가 아들 낳을 거라더라"

5.

'별♥' 하하, 수년만에 母 융드옥정 근황 공개..막내 송이와 붕어빵 미소

연예 많이본뉴스
1.

"주민번호 3개 넣어 처방전 뽑아"…이진호 "'주사이모' 대리처방 가능성" 언급(연예뒤통령)

2.

정형돈, ‘기러기 생활하다 건강 악화’ 주장에 격분 "잘 사는 가정을 난도질"

3.

‘역고소 당한’ 나나, 강도 피해 母 향한 애틋함 "어머니 의미 담은 타투만 남길 정도"

4.

유깻잎, '전남편' 최고기에 남친 자랑 "점쟁이가 아들 낳을 거라더라"

5.

'별♥' 하하, 수년만에 母 융드옥정 근황 공개..막내 송이와 붕어빵 미소

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] '韓 역대급 기대주' 양민혁, HERE WE GO 독점, 깜짝 오피셜 나온다...토트넘 복귀→'2부 1위' EPL 승격 가능 코벤터리 재임대

2.

"다년계약? 난 항상 원했는데…금액 제시 없었다" 홍창기와 LG, 줄다리기는 이미 시작됐다 [잠실포커스]

3.

'충격의 5점대 ERA' 약점 명확한데…닫히지 않은 시장, KIA-키움 막판 영입전 뛰어드나

4.

"오타니, 야마모토 계약은 정말 예외적", 그래서 '벨린저→LAD, 터커→TOR' 마구 쏟아지는 소문들

5.

ML 레전드가 한국 야구에 관심을?…"KBO-SF 교류 방안 논의"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.