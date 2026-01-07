정형돈, 한유라♥와 불화설 해명 "모친상에 안 왔다고? 잘 사는데 난도질…

6일 '뭉친TV' 채널에는 '우리 와이프가 왜 욕 먹어? 2026년엔 이런 걸로 돈 벌지 말자'라는 영상이 공개됐다.
정형돈은 '정형돈 아내 한유라가 욕먹는 이유'라는 쇼츠 영상 제목을 보자마자 "이거 뭐야. 우리 와이프가 왜 욕을 먹어?"라며 흥분했다.
영상 내용은 이랬다. 기러기 아빠 생활을 이어가던 정형돈이 마음의 병을 얻어 결국 활동을 중단했고, 정형돈이 모친상을 당했을 때 한유라는 하와이에 체류 중이었다는 거였다.
정형돈은 "아내와 아이들이 하와이로 가서 제가 마음에 병을 얻고 방송 활동을 중단했다는 건가? 이걸 진짜 어떡하나"라며 눈살을 찌푸렸다. 이어 "아이들과 아내가 (하와이에서) 돌아왔다. 이런 가짜 뉴스에 댓글이 5449개나 달렸다는 게 역겹다. 해명해야 하는 것 자체가 어이없고, 이걸로 돈 번다는 게 더 짜증 난다. 잘 사는 가정을 자기들 마음대로 난도질해도 되나? 이건 너무 상처다. 이건 걸로 돈 벌지 말자"라며 분통을 터뜨렸다.
한편 정형돈은 2009년 방송 작가 한유라와 결혼했으며 슬하에 쌍둥이 두 딸을 뒀다. 한유라는 두 딸과 하와이에서 생활했고, 정형돈은 한국과 하와이를 오가며 활동했다.