장원영·손흥민, 2026년 사주나 운세가 제일 궁금한 스타 1·2위…3위는?

기사입력 2026-01-05 14:19



[스포츠조선 고재완 기자] 네티즌들이 2026년 사주나 운세가 제일 궁금한 스타로 장원영, 손흥민 그리고 유재석을 뽑았다.

커뮤니티 포털사이트 디시인사이드(대표 김유식)가 '2026년 사주나 운세가 제일 궁금한 스타는?'으로 투표를 한 결과 장원영이 1위에 올랐다. 이 투표는 지난 12월 29일부터 1월 4일까지 총 7일간 진행했다.

총 투표수 8,761표 중 1,097(13%)표로 1위에 오른 장원영은 걸그룹 아이브의 멤버로 흘러넘치는 끼와 재능으로 천상 아이돌로 불리고 있다. 작년 타로점에서 타고난 운세를 자랑하며 눈길을 끌었던 장원영은 변함없는 외모와 밝고 긍정적인 에너지로 팬들의 큰 사랑을 받고 있다.

2위는 972(12%)표로 손흥민이 차지했다. 한국을 대표하는 축구선수 손흥민은 영국 토트넘 홋스퍼에서 미국 LAFC로 이적한 이후 맹활약을 펼치고 있다. 특히 12경기 동안 13골을 기록하며 남다른 득점 페이스로 뜨거운 인기를 자랑한 손흥민은 최근 월드컵 예선을 앞두고 팬들에게 새해 인사를 전했다.

3위는 879(11%)표로 유재석이 선정됐다. 국민MC로 불리며 많은 사랑을 받고 있는 유재석은 매년 여러 프로그램에서 운세를 공개해온 바 있다. 최근 MBC 방송연예대상에서 21번째 대상을 받으며 변함없는 전성기를 누리고 있는 유재석은 최근 2026년 신년에도 긍정적인 기운이 가득한 운세를 받아 눈길을 끌었다.

이 외에 김수현, 백종원, 박나래 등이 뒤를 이었다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com




Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이정재·정우성, 국민 배우 안성기 마지막 길 배웅..눈물의 운구

2.

60년 짝꿍 조용필 두고 떠난 안성기..‘기타 숨은 인연’도 화제

3.

故안성기 장남 안다빈, 아버지 마지막 길 지키며 남긴 한 장의 사진

4.

토니안이 밝힌 美 유학 시절 이야기..“링컨 대통령 가장 위대한 리더” (스모킹 건)

5.

[SC이슈] '오징어 게임', 美크리틱스 초이스 어워즈 최우수 외국어 시리즈..박찬욱은 '불발'

연예 많이본뉴스
1.

이정재·정우성, 국민 배우 안성기 마지막 길 배웅..눈물의 운구

2.

60년 짝꿍 조용필 두고 떠난 안성기..‘기타 숨은 인연’도 화제

3.

故안성기 장남 안다빈, 아버지 마지막 길 지키며 남긴 한 장의 사진

4.

토니안이 밝힌 美 유학 시절 이야기..“링컨 대통령 가장 위대한 리더” (스모킹 건)

5.

[SC이슈] '오징어 게임', 美크리틱스 초이스 어워즈 최우수 외국어 시리즈..박찬욱은 '불발'

스포츠 많이본뉴스
1.

김민재 데려오고 싶은데 돈이 없어요! AC 밀란과 재연결…이적시장서 KIM 주목→뮌헨은 거절

2.

1군 데뷔도 전에 등번호 3번 바꾼 배려의 아이콘, 팬과 이웃 위해 3년째 이어온 '진심'

3.

'감독 교체' 파격 결단! "프랭크 경질, 글라스너 선임"…돈 안 쓰는 운영 방식 불만→"분명한 업그레이드"

4.

'월드컵 우승 목표' 日 대형 호재! 월드컵 진출→네이션스컵 16강 탈락 튀니지, 감독 전격 경질

5.

손흥민 2000억 어떻게 거절했나...'연봉 330억' 황희찬 前 동료, 돈 다 벌고 유럽 복귀 예고→"맨체스터 유나이티드 접촉"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.