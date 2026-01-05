李대통령, '국민배우' 안성기 별세에 깊은 애도 "따뜻한 미소 벌써 그리워..부디 영면하시길"

기사입력 2026-01-05 15:43


李대통령, '국민배우' 안성기 별세에 깊은 애도 "따뜻한 미소 벌써 그리…

[스포츠조선 조지영 기자] 이재명 대통령이 배우 안성기의 비보에 애도의 뜻을 전했다.

이 대통령은 5일 공식 계정을 통해 "대한민국 영화사와 문화예술 전반에 큰 발자취를 남기신 안성기 선생님의 별세에 깊은 애도를 전한다"고 밝혔다.

이어 "연기는 곧 삶이었고, 그 삶은 수많은 이들에게 위로와 기쁨, 그리고 성찰의 시간이 되어주었다. '영화를 꿈으로, 연기를 인생으로 살아왔다'라는 말씀처럼 선생님께 연기는 곧 삶이었다"며 "'관객과 시청자에게 믿음을 주고 싶다'라는 소망처럼 '믿고 보는 배우'로, 시대를 관통하는 인간의 희로애락을 진정성 있게 그려낸 배우로 영원히 남을 것이다"고 전했다.

이 대통령은 "69년 동안 170편이 넘는 작품에 출연하며 주연과 조연을 가리지 않았던 뜨거운 열정을 오래도록 기억하겠다. 화려함보다 겸손을, 경쟁보다 품격을 보여주신 삶에 경의를 표한다. 세월이 흘러도 변치 않는 감동과 울림으로 늘 우리 곁에 머물러 주시리라 믿는다"며 "따뜻한 미소와 부드러운 목소리가 벌써 그립다. 부디 영면하시길 온 마음으로 기원한다"고 애도했다.

안성기는 지난 2019년부터 혈액암 투병으로 활동을 중단하고 건강 회복에 집중했지만 지난해 12월 30일 자택에서 음식물을 섭취 중 목에 걸린 채 쓰러져 중환자실에서 옮겨졌다. 의식불명 상태로 엿새간 치료를 이어가다 5일 오전 9시 향년 74세로 별세했다.

한편, 빈소는 서울성모병원 장례식장 31호실에 마련되며 발인은 오는 9일 오전 6시, 장지는 양평 별그리다이다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

