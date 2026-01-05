李대통령, '국민배우' 안성기 별세에 깊은 애도 "따뜻한 미소 벌써 그리…

이 대통령은 5일 공식 계정을 통해 "대한민국 영화사와 문화예술 전반에 큰 발자취를 남기신 안성기 선생님의 별세에 깊은 애도를 전한다"고 밝혔다.
이어 "연기는 곧 삶이었고, 그 삶은 수많은 이들에게 위로와 기쁨, 그리고 성찰의 시간이 되어주었다. '영화를 꿈으로, 연기를 인생으로 살아왔다'라는 말씀처럼 선생님께 연기는 곧 삶이었다"며 "'관객과 시청자에게 믿음을 주고 싶다'라는 소망처럼 '믿고 보는 배우'로, 시대를 관통하는 인간의 희로애락을 진정성 있게 그려낸 배우로 영원히 남을 것이다"고 전했다.
이 대통령은 "69년 동안 170편이 넘는 작품에 출연하며 주연과 조연을 가리지 않았던 뜨거운 열정을 오래도록 기억하겠다. 화려함보다 겸손을, 경쟁보다 품격을 보여주신 삶에 경의를 표한다. 세월이 흘러도 변치 않는 감동과 울림으로 늘 우리 곁에 머물러 주시리라 믿는다"며 "따뜻한 미소와 부드러운 목소리가 벌써 그립다. 부디 영면하시길 온 마음으로 기원한다"고 애도했다.
안성기는 지난 2019년부터 혈액암 투병으로 활동을 중단하고 건강 회복에 집중했지만 지난해 12월 30일 자택에서 음식물을 섭취 중 목에 걸린 채 쓰러져 중환자실에서 옮겨졌다. 의식불명 상태로 엿새간 치료를 이어가다 5일 오전 9시 향년 74세로 별세했다.
한편, 빈소는 서울성모병원 장례식장 31호실에 마련되며 발인은 오는 9일 오전 6시, 장지는 양평 별그리다이다.