이상엽 "♥아내, 여의도 증권사 PF 담당"..주식 상황에 '깜짝'

8일(목) 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(연출:정다히,남유정,허자윤,김성년/이하 '홈즈')에서는 배우 이상엽과 장동민, 주우재가 직업군 특화 동네 4탄, 여의도로 임장을 떠난다.
이날 방송은 2026년 새해를 맞아 한 해의 경제 전망을 알아보기 위해 대한민국 금융의 중심지 동여의도로 임장을 나선다. 배우 이상엽과 장동민, 주우재가 증권가에서 근무하는 다양한 사람들을 만나 생생한 이야기를 들어보고, 집은 물론 사무실, 식당 등 동여의도의 모든 것을 임장한다.
스튜디오에는 주식 투자 전문가 겸 작가 박민수가 함께했다. '최고민수'라는 별명으로 더욱 유명한 그는 28년 차 여의도 직장인으로, 주식 강사와 작가도 겸업 중이라고 한다. '침착맨', '빠니보틀' 등 여러 유튜브 채널에 출연해 다양한 분야에 대한 지식과 지치지 않는 입담으로 주목을 받고 있다. 이날 최고민수는 주식 투자 방법을 묻는 MC들에게 주가가 하락해 손해를 볼 때마다 오히려 추가 매수하는 이른바 '2·4·6 전법"을 공개한다고 해 본방송에 대한 기대를 모은다.
한편 여의도는 여의도공원을 기준으로 국회와 방송국이 위치한 '정치 1번지' 서여의도와, 증권사와 은행 등 금융 기업들이 밀집한 '금융 중심가' 동여의도로 나눠진다고 한다. 최고민수는 "'여의도 간다'라는 말이 서여의도에서는 '의원 배지 단다'라는 뜻이고, 동여의도에서는 '돈 벌러 간다'라는 의미"라고 설명해 눈길을 끈다.
세 사람은 먼저 '코스피 카페'에 방문했다. 코스피 지수에 따라 매일 커피 가격이 달라지는 여의도 특화 카페다. 음료를 기다리는 중 이상엽은 "아내가 여의도 증권사에서 PF(프로젝트 파이낸싱) 업무를 담당했다"고 밝혀 이목을 집중시킨다. 이어 코디들이 아내의 주식 상황에 대해 물어보자 "증권가 직원들은 주식 거래에 제한이 있다"고 답해 뜻밖의 사실에 모두를 놀라게 한다. 또한, 이곳에서는 과거 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 화제가 된 펀드 매니저를 만나 인터뷰를 진행한다. 여의도 직장인이 아니라면 생소한 증권가 직종에 대한 설명과 함께 "개인 투자자들이 반드시 주식을 계속할 필요는 없다"는 의외의 조언을 해 눈길을 끈다.
이후 증권가 거리에서는 경제 방송 앵커와의 만남이 이어진다. 매일 새벽 3시 30분에 기상해 1일 3방송을 뛰는 바쁜 스케줄이지만, 비싼 집값 때문에 여의도가 아닌 용산구에 거주 중이라고 한다. 홈 오피스로 꾸며진 거실과 간편식 위주로 채워진 냉장고 등 이른 아침부터 시작되는 증권가 직장인의 리얼한 자취 일상이 공감을 일으킬 예정이다. 또한 "주식과 부동산 중 평생 하나만 투자할 수 있다면?"이라는 질문에 뜻밖의 통찰력 있는 대답을 내놨다고 해 궁금증을 자아낸다.