한국 떠난 이국주 "사람 그렇게 조심했는데 올해도 또.."

기사입력 2026-01-06 11:48


한국 떠난 이국주 "사람 그렇게 조심했는데 올해도 또.."

[스포츠조선 조윤선 기자] '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'가 SBS Life에서 채널을 옮겨 SBS Plus에서 신년, 한층 더 귀묘하고 오싹한 이야기로 시청자들을 만난다.

잠깐의 휴식 시간을 갖고 6일(화) 밤 10시 30분 방송하는 SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'(이하 '귀묘한 이야기2') 1회에서는 '신년'을 주제로 MC 이국주와 귀묘객(客) 이상준-허안나가 출연해 신년 운세를 보고 희비가 엇갈려 관심을 집중시킨다.

이상준과 이국주는 결혼할 수 있을지 촉각을 곤두세운다. 귀묘객으로 출연한바 있는 이상준은 "(지난 출연 때) 결혼해 대해 물어봤다. 그냥 '눈이 높아!' 그러더라. 한다, 안 한다 하는 말을 아무도 안 해줬다"라며 불만을 토로한다. 이국주는 "못 한다는 이야기다"라고 말하면서 "내가 매주 듣고 있는 이야기가 눈이 높다는 말이다. 눈이 높아서 남자는 많지만 내 남자는 없다고 하더라"라며 한숨을 쉰다. 허안나는 "결혼하려면 눈을 낮추라는 이야기다"라고 강조한다. 이에 이상준은 "여기서 눈 낮추잖아? 얘랑 해야 된다"라며 이국주를 가리킨다. 허안나는 "낮춰서 둘이 해. 만나라니까"라며 이상준-이국주 커플 탄생을 응원한다.


한국 떠난 이국주 "사람 그렇게 조심했는데 올해도 또.."
이상준은 "자식을 낳으면 아이가 복덩이일까?"라며 결혼도 전에 아이에 대한 것부터 궁금해한다. 무속인은 "일단 여자부터 만들어"라고 말하고 이상준은 "만약 그런 복덩이가 있다면 나는 오늘 결혼과 아이를 동시에(?) 해버리겠다"라고 선언한다.

이국주는 "새로운 사업이나 사람을 주의해야 한다"라는 말을 듣고 "사람을 그렇게 조심했는데 올해도 또..."라며 시무룩해진다.

이상준-이국주의 결혼운과 모두를 놀라게 한 허안나의 올해 자식운이 어떨지는 6일(화) 밤 10시 30분 방송하는 SBS Plus '귀묘한 이야기2'에서 확인할 수 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유지태, 스테로이드 부작용 고백 "약 먹고 나서 비대해져"

2.

故 김광석 사망 원인 둘러싼 논란, 30년째 현재진행형...여전히 '물음표'

3.

'日 재벌과 이혼' 김영아, '돌돌싱' 고백하더니…"야한 거 보냈어?" 고준희도 깜짝

4.

故안성기 아들 안다빈, 전 국민 애도에 심경 전했다 "따뜻한 위로 감사"

5.

가수 진데님, 추락사 비보 '향년 29세'..유족 "양극성정동장애·조현 증상 악화로 고통"

연예 많이본뉴스
1.

유지태, 스테로이드 부작용 고백 "약 먹고 나서 비대해져"

2.

故 김광석 사망 원인 둘러싼 논란, 30년째 현재진행형...여전히 '물음표'

3.

'日 재벌과 이혼' 김영아, '돌돌싱' 고백하더니…"야한 거 보냈어?" 고준희도 깜짝

4.

故안성기 아들 안다빈, 전 국민 애도에 심경 전했다 "따뜻한 위로 감사"

5.

가수 진데님, 추락사 비보 '향년 29세'..유족 "양극성정동장애·조현 증상 악화로 고통"

스포츠 많이본뉴스
1.

'FA 미아 위기' 손아섭, 결국 한화 잔류가 정답인가…진짜 문제는 그 다음

2.

[오피셜]이율예-김규민 군대가는 SSG, 최고참 포수와 다년 계약 체결

3.

"돈도 없는데…" 절박했던 맨유, 195억+α '위약금 폭탄' 감수 아모림 경질했다

4.

'781억+옵트아웃' HOU행 이마이, WBC 출전 포기 선언 "ML 적응이 우선"

5.

[오피셜]울산 '왕조' 열었지만 불명예 퇴진, 김판곤 감독 5개월 만에 복귀…말레이시아 슬랑오르FC 사령탑 선임

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.