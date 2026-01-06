기안84, 풀 마라톤 후 살 안 찌는 체질 됐나.."3,300kcal 소…

기안84, 풀 마라톤 후 살 안 찌는 체질 됐나.."3,300kcal 소모"

기사입력 2026-01-06 13:05


[스포츠조선 조윤선 기자] 기안84가 메독 마라톤을 완주한 뒤 크루원들과 라면 파티를 열었다.

6일 MBC '극한84'는 '메독 마라톤 끝! 라면파티 시작!'이라는 제목의 미공개 영상을 업로드했다.

영상에서 기안84는 메독 마라톤을 무사히 마친 후 숙소로 돌아와 전기포트로 라면을 끓였다. 이를 지켜보던 츠키는 "맛있겠다. 침 나온다"며 군침을 삼켰고, 기안84는 "미칠 것 같다. 김치도 있다. 라면 2개에 만두 4개, 참치 1개 넣었다"고 말했다. 이에 츠키는 "맛없을 수가 없다"며 기대감을 드러냈다.

크루원들은 기안84가 끓인 라면과 현지 도시락, 김치 등을 차려놓고 첫 식사를 시작했다. 기안84는 "지금 시간이 6시가 넘었는데 첫 끼"라며 "좀 짤 거다. 간 아예 안 보고 수프 다 때려 넣었다"고 말했다.


이은지, 츠키, 권화운은 라면을 폭풍 흡입하며 "미쳤다", "눈물 난다"며 감탄을 쏟아냈다. 생애 첫 하프 마라톤에 도전한 이은지는 "근데 이렇게 먹으면 살이 금방 바로 올라올 것 같다"며 걱정했다. 그러자 기안84는 "아니다. 츠키 아까 보니까 2,300칼로리를 썼고, 나는 3,300칼로리를 썼다"며 풀 마라톤 완주 후 엄청난 칼로리 소모량을 설명하며 안심시켰다.

또 이은지는 마라톤 도중 인상 깊었던 장면을 떠올렸다. 그는 "전차 끄시는 분들도 딱 10km 넘어가니까 자기들끼리 정비하더라. 가운데 앉아계신 분은 몸이 불편하신 분 아니면 할머니, 할아버지였다"며 "앉아계실 때는 몰랐는데 다리가 불편하신 분이었던 거 같다. 남자 4명이 그 친구 1명을 들고 포도밭에 가서 화장실을 쓰게 해줬다. 그걸 보는데 갑자기 기분이 이상했다. 친구들의 우정이 감동적이고 멋있었다"고 털어놨다.

이에 기안84는 "시각장애인분들도 같이 뛰는 것도 있고 마라톤은 참 좋은 것 같다"고 공감했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.