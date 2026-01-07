안보현 "대리기사 알바하다 만난 손님, 열심히 산다며 밥 사줘..아직도 연락한다"
[스포츠조선 김소희 기자]안보현이 대리기사 아르바이트를 하다 인연을 맺은 친구와 지금까지도 연락을 이어오고 있다고 밝혔다.
6일 유튜브 채널 TEO 테오 '살롱드립' 121회에는 배우 안보현과 이주빈이 출연했다.
이날 안보현은 대리기사로 일하던 당시를 떠올리며 특별한 인연을 소개했다. 그는 "대리를 불렀는데 나오지 않아서 술집을 직접 찾아갔다. 그분이 '내가 대리비를 낼 테니 같이 앉아서 고기를 먹자'고 하더라"며 "그분이 날 보고 충격을 받은 거다. 이렇게 열심히 사는 사람이 있구나 싶어서. 나는 땡잡았다고 생각했다"라고 말했다.
이어 "신촌 서서갈비에서 함께 식사를 했고, 너무 취하셔서 집까지 데려다드렸다. 그런데 다음 날 먼저 연락이 와서 통화를 하다 보니 자연스럽게 친해졌다"고 설명했다.
이를 듣던 장도연이 "그 이후에도 만남이 이어졌냐"고 묻자, 안보현은 "지금도 연락하고, 영화 시사회에도 오신다"고 답해 놀라움을 자아냈다. 그는 "81년생이시다. 나보다 7살 정도 많은 형인데, 나이 차이도 크지 않다. 대리기사 알바를 하며 열심히 사는 모습이 인상 깊었던 것 같다. 그렇게 많이 가까워졌다"고 덧붙였다.
또 장도연이 "한 번 인연을 맺으면 오래 가는 편이냐"고 묻자 안보현은 "제가 인복이 있는 편이라 좋은 사람들과 함께 여기까지 온 것 같다"며 "이제는 제 입에 풀칠을 하게 돼서, 보답할 수 있는 자리들이 생긴 것 같다"고 진솔하게 말했다.
