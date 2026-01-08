산다라박, 재산 300억설 나올만...쇼핑 값만 집 한 채 "청바지가 천만원"

기사입력 2026-01-08 06:45


[스포츠조선 정안지 기자] 산다라박이 "집에 있는 주얼리가 억대는 가뿐히 넘는다"고 말해 놀라움을 안겼다.

7일 유튜브 채널 'VIVO TV - 비보티비'에는 "최초 공개 2NE1 산다라박 '도대체 김숙 라인에 왜 들어갔어요…?'"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 산다라박은 "연예인 동료들이 '너는 쇼핑 안 했으면 건물 한 채 샀겠다'고 말할 정도로 쇼핑 덕후지 않나. 집에 억 소리 나게 비싼 물건들이 많을 것 같은데, 만약 집에 불이 났다면 제일 먼저 챙길 것은 무엇이냐"는 질문을 받았다.

이에 산다라박은 "값이 오른 게 되게 많은데, 크롬하츠를 챙기는 게 나을 것 같다. 크롬하츠 주얼리를 넣어 놓은 가방을 챙길 것 같다"며 "왜냐하면 억대는 가뿐히 넘어간다"고 말해 놀라움을 안겼다.

이어 그는 "원래도 비쌌는데, 돈이 있어도 사기 힘든 아이템들이기 때문에 주얼리나 청바지가 천만 원 가까이 한다"고 말해 또 한 번 놀라움을 안겼다.


이때 김숙은 "다라가 투어 하고 이러니까 하루 정도 남으면 쇼핑을 하지 않나. 본인 발 사이즈가 230인데, 사이즈가 없으면 240도 사고 250도 산다"며 "그러면 크니까 조금 신다가 벼룩시장에 내놓는다. 그거면 그거 누구 거다? 내 거다"고 해 웃음을 안겼다.

이를 들은 송은이는 "그때 처음으로 숙이랑 나랑 사이가 갈라질 뻔했다. '그거 나도 예쁜데?' 하면서 다라 물건을 두고 옥신각신했다"며 당시를 떠올렸다.

이에 산다라박은 "다라 바자회 한 번 더 하겠다. 물건이 엄청 모였다"며 "'비보쇼' 갔는데, 너무 놀랐던 게 개그 소재로 뭘 쓰고 나오셨다. 알고 보니 내가 판 거였다. 명품 모자가 어떻게 그렇게 변신을 하는지"라며 무대 소품으로 재탄생한 명품 모자를 떠올리며 웃었다.

anjee85@sportschosun.com

