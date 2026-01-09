故안성기, 오늘(9일) 발인...정우성 영정 들고 설경구·박해일·주지훈 운구

기사입력 2026-01-09 06:09


故안성기, 오늘(9일) 발인...정우성 영정 들고 설경구·박해일·주지훈 …

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 안성기의 장례 미사와 영화인 영결식이 엄수된다.

8일 한국영화배우협회는 고인의 발인일인 9일 오전 8시 서울 중구 명동대성당에서 장례 미사가 거행된 뒤, 오전 9시부터 명동성당 채플홀에서 영화인 영결식이 진행된다고 밝혔다.

영결식에서는 공동 장례위원인 배창호 감독과 배우 정우성이 추모사를 낭독하며 고인을 기린다.

이후 고인의 장남 안다빈 씨가 유족 대표로 인사를 전하고, 영화인들의 헌화가 이어질 예정이다.

영정은 정우성이 들고, 고인의 금관문화훈장은 배우 이정재가 봉헌한다. 운구에는 설경구, 박철민, 유지태, 박해일, 조우진, 주지훈이 참여해 마지막 길을 함께한다.

장례 미사와 영결식이 모두 끝난 뒤에는 서울추모공원으로 이동해 화장 절차를 진행하며, 고인은 장지인 양평 별그리다에서 영면에 든다.

안성기는 지난 5일 오전 9시 서울 용산구 순천향대병원 중환자실에서 치료를 받던 중 가족들이 지켜보는 가운데 향년 74세로 별세했다.

지난달 30일 자택에서 음식물이 목에 걸려 쓰러진 채 발견돼 병원으로 이송된 뒤 의식불명 상태로 치료를 받아왔으며, 끝내 의식을 회복하지 못했다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

수집형 RPG '세븐나이츠 리버스', 신규 전설 영웅 2종 추가 업데이트 실시

2.

박나래 '갑질 폭로' 뒤집히나…"전 매니저, 경력부터 거짓이었다" 충격 반박

3.

故안성기, 오늘(9일) 발인...정우성 영정 들고 설경구·박해일·주지훈 운구

4.

5.

연예 많이본뉴스
1.

수집형 RPG '세븐나이츠 리버스', 신규 전설 영웅 2종 추가 업데이트 실시

2.

박나래 '갑질 폭로' 뒤집히나…"전 매니저, 경력부터 거짓이었다" 충격 반박

3.

故안성기, 오늘(9일) 발인...정우성 영정 들고 설경구·박해일·주지훈 운구

4.

5.

스포츠 많이본뉴스
1.

한화, '이승엽 코치 영입' 巨人과 실전 담금질-롯데는 올해도 형제대결…흥미진진 '스프링캠프 한-일전' 일정은

2.

'범접불가, 플렉스' 먹튀 논란 네이마르, 대저택 앞마당에 5000만유로 상당 호화 컬렉션 '제트기-헬리콥터-배트맨 자동차' 공개했다

3.

"2005년생 어린 선수, 예쁘게 봐달라" 복덩이 인쿠시, 성장드라마 또는 딜레마…사령탑의 찬사 [화성포커스]

4.

"아모림, 당신이 틀렸어" 1400억짜리 맨유 공격수, '아모림 스리백' 버리자마자 3달만에 골맛+첫 멀티골 '쾅쾅'

5.

"많이 힘들어하고 있다" 본인은 쿨하게 은퇴했지만, 은퇴하라고 할 수도 없고...

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.