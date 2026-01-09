故안성기, 오늘(9일) 발인...정우성 영정 들고 설경구·박해일·주지훈 운구
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 안성기의 장례 미사와 영화인 영결식이 엄수된다.
8일 한국영화배우협회는 고인의 발인일인 9일 오전 8시 서울 중구 명동대성당에서 장례 미사가 거행된 뒤, 오전 9시부터 명동성당 채플홀에서 영화인 영결식이 진행된다고 밝혔다.
영결식에서는 공동 장례위원인 배창호 감독과 배우 정우성이 추모사를 낭독하며 고인을 기린다.
이후 고인의 장남 안다빈 씨가 유족 대표로 인사를 전하고, 영화인들의 헌화가 이어질 예정이다.
영정은 정우성이 들고, 고인의 금관문화훈장은 배우 이정재가 봉헌한다. 운구에는 설경구, 박철민, 유지태, 박해일, 조우진, 주지훈이 참여해 마지막 길을 함께한다.
장례 미사와 영결식이 모두 끝난 뒤에는 서울추모공원으로 이동해 화장 절차를 진행하며, 고인은 장지인 양평 별그리다에서 영면에 든다.
안성기는 지난 5일 오전 9시 서울 용산구 순천향대병원 중환자실에서 치료를 받던 중 가족들이 지켜보는 가운데 향년 74세로 별세했다.
지난달 30일 자택에서 음식물이 목에 걸려 쓰러진 채 발견돼 병원으로 이송된 뒤 의식불명 상태로 치료를 받아왔으며, 끝내 의식을 회복하지 못했다.
