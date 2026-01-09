박나래 '갑질 폭로' 뒤집히나…"전 매니저, 경력부터 거짓이었다" 충격 반박

기사입력 2026-01-09 06:04


박나래 '갑질 폭로' 뒤집히나…"전 매니저, 경력부터 거짓이었다" 충격 …
사진 제공=박나래

[스포츠조선 김준석 기자] 박나래를 둘러싼 전 매니저의 갑질 폭로 논란이 새로운 국면을 맞았다. 핵심 제보자의 주장 일부가 사실과 다르다는 반박이 제기되면서 진실 공방이 이어지고 있다.

8일 유튜브 채널 연예 뒤통령이진호에는 '박나래 충격 반전 카톡 공개, 매니저의 분노 왜?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

해당 영상에서 연예 기자 출신 이진호는 "박나래 관련 이슈에서 핵심은 갑질 여부"라며 "잘못 알려진 부분을 바로잡기 위해 방송을 켰다"고 밝혔다.

이진호에 따르면 논란을 주도적으로 제기한 인물은 전 매니저 A씨다. A씨는 박나래와 함께 JDB엔터테인먼트에 소속돼 있다가 박나래의 1인 기획사인 앤파크로 함께 이적한 인물로 알려졌다.

이진호는 A씨의 주장 신빙성에 의문을 제기했다. 그는 "A씨가 디스패치에 박나래의 갑질, 이른바 주사이모 논란 등을 제보했음에도 처음에는 이를 강하게 부인했다"며 "측근 진술과 추가 정황이 나오자 그제야 제보 사실을 인정했다"고 말했다.

급여 논란에 대해서도 반박이 나왔다. A씨는 당초 월급 500만 원을 약속받았으나 실제로는 300만 원만 받았다고 주장했지만, 이진호는 "확인 과정에서 매니저의 나이와 경력 자체가 사실과 달랐다"고 지적했다. 최초 제보 당시 A씨는 매니저 경력 10년 이상이라고 밝혔으나, 실제로는 매니저 경력이 없었다는 설명이다.

이진호는 "A씨는 2018년 엔터테인먼트 회사를 설립해 운영한 대표 경력은 있지만, 매니저로서는 JDB엔터 입사 당시 신입이었다"며 "당시 월급은 170만 원대였고, 앤파크 이적 후에는 330만 원대 급여를 받은 것으로 확인됐다"고 밝혔다. 이어 "경력 2~3년 차 수준의 현실과 비교해도 괴리가 있다"고 덧붙였다.

4대 보험 미가입 주장에 대해서도 전혀 다른 설명이 나왔다. 이진호는 "A씨의 급여는 2024년 10월부터 앤파크 법인에서 지급됐고, 박나래는 세무 관계자에게 '모든 권한은 A씨에게 있으니 그의 의견대로 진행해달라'고 했다"며 "급여 지급과 막내 매니저, 스타일리스트 급여까지 A씨가 직접 처리한 것이 맞다"고 말했다.


특히 4대 보험 문제와 관련해 "2024년 9월 세무 관계자가 A씨에게 근로소득과 사업소득 중 어떤 방식으로 급여를 받을지 물었고, 근로소득을 권유했지만 A씨가 사업소득을 원했다"며 "근로소득일 경우 4대 보험 가입이 필수지만, A씨 선택에 따라 진행됐다는 것이 세무 관계자의 설명"이라고 전했다.

이진호는 "전 매니저는 지속적으로 4대 보험을 요구했지만 받아들여지지 않았다고 주장했으나, 실제로는 근로소득 전환에 대한 명확한 입장을 밝히지 않았다"며 "결과적으로 일부 주장은 사실과 다르다"고 강조했다.

한편 박나래 전 매니저의 폭로를 둘러싼 진실 공방은 양측 주장이 엇갈리며 장기화될 가능성도 제기되고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

수집형 RPG '세븐나이츠 리버스', 신규 전설 영웅 2종 추가 업데이트 실시

2.

박나래 '갑질 폭로' 뒤집히나…"전 매니저, 경력부터 거짓이었다" 충격 반박

3.

故안성기, 오늘(9일) 발인...정우성 영정 들고 설경구·박해일·주지훈 운구

4.

5.

연예 많이본뉴스
1.

수집형 RPG '세븐나이츠 리버스', 신규 전설 영웅 2종 추가 업데이트 실시

2.

박나래 '갑질 폭로' 뒤집히나…"전 매니저, 경력부터 거짓이었다" 충격 반박

3.

故안성기, 오늘(9일) 발인...정우성 영정 들고 설경구·박해일·주지훈 운구

4.

5.

스포츠 많이본뉴스
1.

한화, '이승엽 코치 영입' 巨人과 실전 담금질-롯데는 올해도 형제대결…흥미진진 '스프링캠프 한-일전' 일정은

2.

'범접불가, 플렉스' 먹튀 논란 네이마르, 대저택 앞마당에 5000만유로 상당 호화 컬렉션 '제트기-헬리콥터-배트맨 자동차' 공개했다

3.

"2005년생 어린 선수, 예쁘게 봐달라" 복덩이 인쿠시, 성장드라마 또는 딜레마…사령탑의 찬사 [화성포커스]

4.

"아모림, 당신이 틀렸어" 1400억짜리 맨유 공격수, '아모림 스리백' 버리자마자 3달만에 골맛+첫 멀티골 '쾅쾅'

5.

"많이 힘들어하고 있다" 본인은 쿨하게 은퇴했지만, 은퇴하라고 할 수도 없고...

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.