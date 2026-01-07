[SC리뷰] '상간 의혹' 숙행, ‘현역가왕3’ 깜짝 등장…결정적 본선 무대는 통편집
[스포츠조선 조민정 기자] 상간 의혹으로 활동을 잠정 중단한 트로트 가수 숙행이 MBN '현역가왕3'에 모습을 드러냈지만 경연 본 무대는 고심 끝에 통편집됐다.
지난 6일 방송된 MBN 예능 '현역가왕3' 본선 1차전에서는 트로트 가수 강혜연이 대결 상대로 숙행을 지목하는 장면이 전파를 탔다. 숙행이 대기석에서 일어나 무대로 이동하는 과정까지는 정상적으로 공개됐다. 제작진은 자막을 통해 "승패가 있는 경연 특성상 결과에 대한 이해를 위해 부득이 숙행의 무대를 분량 축소해 방송됨을 양해 바란다"고 안내했다.
그러나 실제 경연 무대는 끝내 볼 수 없었다. 숙행의 무대 준비 과정에서도 같은 취지의 자막이 다시 등장했고 이후 경연 본 무대는 편집됐다. 제작진은 "본선 1차 숙행의 무대는 시청자 정서를 고려해 고심 끝에 부득이 편집했다"고 설명했다. 방송에서는 숙행이 강혜연과의 대결에서 이겼다는 결과만 간략히 전달됐다.
숙행을 둘러싼 논란은 최근 JTBC '사건반장' 보도로 촉발됐다. 지난달 29일 방송된 해당 프로그램에는 한 여성이 트로트 여가수가 자신의 남편과 부적절한 관계를 맺었고 현재 동거 중이라고 제보한 내용이 담겼다. 보도 화면 속 아파트 폐쇄회로 CCTV 영상에는 두 사람이 포옹하거나 입맞춤하는 장면이 포함돼 파장이 일었다.
'사건반장'은 당사자들을 익명 처리했지만 온라인상에서는 숙행이 의혹의 인물로 지목됐다. 이후 숙행은 직접 입장을 밝혔다. 숙행은 의혹 상대 A씨가 자신에게 이미 가정이 파탄났다고 말했고 재산 분할과 위자료 정리까지 끝나 법적 절차만 남았다고 설명해 자신을 속였다고 주장했다. A씨 역시 숙행을 두둔한 것으로 알려졌지만 여론의 시선은 쉽게 가라앉지 않고 있다.
이 같은 상황에서 숙행이 출연한 경연 무대까지 편집되면서 프로그램에도 부담이 커졌다. MBN '현역가왕3'는 경연 특성상 참가자 이미지를 고려할 수밖에 없다는 점을 재차 강조하며 양해를 구했다. 활동 중단 이후 첫 방송 출연이었지만 숙행의 무대는 화면 밖으로 사라졌고 결과만 남은 이례적 방송이 됐다.
한편 '현역가왕3'는 매주 화요일 방송되는 본격 서바이벌 예능으로 경연 공정성과 시청자 정서를 동시에 고려해야 하는 어려운 선택에 놓이게 됐다. 숙행을 향한 의혹이 향후 어떻게 정리될지 연예계 안팎의 관심이 이어지고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
