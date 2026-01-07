'300평 대저택' 지은 브라이언, 44억 청소기 판매에 "로열티 10%만 받았어도.."
[스포츠조선 김수현기자] 가수 브라이언이 '홈쇼핑 대박 신화'를 담담하게 밝혔다.
6일 유튜브 채널 '더브라이언'에는 '플투 7년만에 활동 재개!? 브라이언&환희 환승연애급 깨붙서사부터 재혼 선언 최초공개' 영상이 업로드 됐다.
홈쇼핑으로 큰 돈을 벌었다는 브라이언에 환희는 "대단하다. 홈쇼핑으로 그렇게 많이 버냐"라고 부러워 했다.
브라이언은 "출연료니까!"라며 "우리 출연료가 '10만 원'이라 생각하면 한 달에 18번 하면 얼마냐. 180만 원이지 않냐"라 했다.
환희는 "그럼 판매하는 상품이 완판되면 로열티나 이런 것들이 있냐"라 궁금해 했고 브라이언은 "'1억 팔았다고 10% 더 받는구나' 이런 건 없다. 아니다"라 설명했다.
'어떤 카테고리가 제일 많이 팔리냐'는 질문에 브라이언은 "제일 많이 판 게 청소기다. 지금까지 다 판 게 44억 원 정도 된다. 10%만 받았어도"라며 아쉬워 해 놀라움을 자아냈다.
앞서 브라이언은 MBC '라디오스타' 등에서 "2~3년간 번 돈이 가수로 25년 번 돈보다 훨씬 낫다"라 밝혔다.
브라이언은 "제가 1년 동안 그 회사에 벌어준 누적 매출액이 157억 원이다. 라이브커머스계에 교포는 별로 없다"라며 흐뭇해 했다.
한편 브라이언은 최근 평택에 헬스장, 수영장, 영화관, 3개의 세탁실 등으로 완비된 300평 대저택을 지어 화제를 모은 바 있다.
