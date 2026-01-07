[전문] 갑질·카르텔 루머에 강경대응..'흑백요리사2' 측 "법적조치"

기사입력 2026-01-07 09:49


[전문] 갑질·카르텔 루머에 강경대응..'흑백요리사2' 측 "법적조치"

[스포츠조선 문지연 기자] '흑백요리사2' 제작사가 출연 요리사들에 대한 도를 넘는 비방에 강경 대응했다.

넷플릭스 '흑백요리사2' 제작사 스튜디오슬램은 6일 공식 계정에 "특정 출연 셰프를 겨냥한 인신공격, 의적인 댓글, 심지어 개인 SNS 계정에 비방 메시지를 보내는 사례가 발생하고 있다"며 "

이러한 행위는 평생 요리에 매진해 온 셰프들의 명예를 심각하게 훼손할 뿐 아니라 일반인 출연자들에게 치유하기 어려운 큰 상처를 남긴다"고 했다.

이어 "요리에 대한 순수한 열정으로 경연에 임해주신 셰프들이 더 이상 피해를 입지 않도록 악의적인 비방 및 명예훼손에 증거를 수집하고, 확인된 게시물, 메시지 작성자에 대해서는 선처 없이 강력한 법적 조치를 취할 예정"이라며 "시청자 여러분의 성숙한 시청 문화와 배려가 셰프들을 보호하고 프로그램을 이어가는 데 가장 큰 힘이 된다. 건강한 비평을 넘어선 무분별한 비난과 인격 모독은 삼가 주시기를 간곡히 당부드린다"고 밝혔다.

최근 온라인 커뮤니티에는 몇 셰프가 카르텔을 형성하고 갑질을 했다는 등의 루머가 빠른 속도로 확산된 바 있다. 이에 이름이 언급된 셰프를 향한 네티즌의 비난과 갑론을박이 벌어지기도 했다.

'흑백요리사2'는 지난달 공개 이후 꾸준히 사랑받고 있는 콘텐츠다. 2주 연속으로 글로벌 TOP10 TV쇼(비영어) 1위에 올랐고, 3주차에는 시청 수 340만을 기록해 3위를 차지했다. 또 굿데이코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)에서 발표한 1월 1주차 TV-OTT 통합 비드라마 출연자 화제성 부문에서 '흑백요리사2'의 임성근 셰프가 1위에, 손종원 셰프가 2위, 요리괴물이 3위에 이름을 올렸다.

다음은 스튜디오슬램 입장 전문.

[공지] '흑백요리사' 출연 셰프에 관한 악의적 게시물·메시지 대응에 관한 안내

안녕하세요, '흑백요리사' 제작진입니다. 최근 프로그램이 방영됨에 따라 특정 출연 셰프를 겨냥한 인신공격, 악의적인 댓글, 심지어 개인 SNS 계정에 비방 메시지를 보내는 사례가 발생하고 있습니다.


이러한 행위는 평생 요리에 매진해 온 셰프들의 명예를 심각하게 훼손할 뿐만 아니라, 일반인 출연자들에게 치유하기 어려운 큰 상처를 남기고 있습니다. 요리에 대한 순수한 열정으로 경연에 임해주신 셰프들이 더 이상 피해를 입지 않도록 제작진은 다음과 같이 대응하고자 합니다.

악의적인 비방 및 명예훼손에 대한 대응

제작진은 특정 셰프에 대한 인격 모독성 게시물 또는 SNS 메시지에 대하여 지속적으로 증거를 수집하고 있습니다.

확인된 악의적 게시물/메시지 작성자에 대해서는 선처 없이 강력한 법적 조치를 취할 예정임을 분명히 밝힙니다.

시청자 여러분의 성숙한 시청 문화와 배려가 셰프들을 보호하고 프로그램을 이어가는 데 가장 큰 힘이 됩니다. 건강한 비평을 넘어선 무분별한 비난과 인격 모독은 삼가 주시기를 간곡히 당부드립니다.

STUDIO SLAM


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'치과 폐업' 58세 이수진, 생활고 호소 "망했다는 소식에 좋아하는 사람 있어"

2.

정형돈, 한유라♥와 불화설 해명 "모친상에 안 왔다고? 잘 사는데 난도질 하나"

3.

안보현 "대리기사 알바하다 만난 손님, 열심히 산다며 밥 사줘..아직도 연락한다"

4.

[SC리뷰] '상간 의혹' 숙행, ‘현역가왕3’ 깜짝 등장…결정적 본선 무대는 통편집

5.

"엄마같은 女 밑에서 태어나 치욕" 임형주 오열, 애증의 母子 관계 고백(아빠하고나하고)

연예 많이본뉴스
1.

'치과 폐업' 58세 이수진, 생활고 호소 "망했다는 소식에 좋아하는 사람 있어"

2.

정형돈, 한유라♥와 불화설 해명 "모친상에 안 왔다고? 잘 사는데 난도질 하나"

3.

안보현 "대리기사 알바하다 만난 손님, 열심히 산다며 밥 사줘..아직도 연락한다"

4.

[SC리뷰] '상간 의혹' 숙행, ‘현역가왕3’ 깜짝 등장…결정적 본선 무대는 통편집

5.

"엄마같은 女 밑에서 태어나 치욕" 임형주 오열, 애증의 母子 관계 고백(아빠하고나하고)

스포츠 많이본뉴스
1.

도박사들이 가장 좋아하는 선수라니! 이런 것도 1위 하는 오타니, 3위는 슈와버...그렇다면 2위는?

2.

"149㎞ 좌완인데 씩씩하다" FA 보강 無, 믿을 건 '상진 매직' 뿐, 감보아 '복붙' 그가 주목하는 새 기대주

3.

'충격의 5점대 ERA' 약점 명확한데…닫히지 않은 시장, KIA-키움 막판 영입전 뛰어드나

4.

아쉽다, '韓 축구 기적' 레알 마드리드 이적 불발→'램파드 당첨' EPL 승격 1순위 이적...양민혁, BBC 대서특필 "토트넘 복귀 후 코번트리 임대"

5.

대충격! 아들 찬스로 은퇴번복 → 아빠를 코치로 꽂다니! RYU 옛 스승, 자기 아들 밑에서 일한다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.