'최우수상' 김숙, 박나래까지 언급했는데..'홈즈' 팀에 서운 "끝나고 …

[스포츠조선 김소희 기자] '2025 MBC 연예대상'에서 최우수상을 받은 김숙이 시상식 비화를 공개했다.
7일 MBC '구해줘! 홈즈' 측은 공식 유튜브 채널에 "'이게 진짜 예능이지! 2025 MBC 연예대상 패배자들의 현장 리액션'"이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.
다만 김숙은 시상식 당일의 작은 서운함을 털어놨다. 그는 "시상식이 끝나고 다 어디 갔냐. 팀별로 단체사진을 찍는데, 우리 팀은 다 사라지고 저 혼자 서 있었다"며 "제작진도 없어서 CP님과 단둘이 찍었다"고 당시를 회상했다. 이를 들은 양세형은 "둘이 잘 어울리긴 한다"며 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.
앞서 김숙은 지난해 12월 29일 열린 '2025 MBC 방송연예대상'에서 여자 최우수상을 수상했다. 이날 그는 수상 소감에서 "'구해줘 홈즈'가 7년이 됐는데 그동안 공식적으로 감사 인사를 드리지 못한 것 같다"며 제작진과 함께 프로그램을 이끌어온 출연진에게 고마움을 전했다. 이어 장동민, 양세형, 양세찬, 주우재, 김대호와 함께 "나래 팀장님까지" 언급하며 팀원들에게 공을 돌렸다.
다만 이날 수상 소감에서 최근 논란으로 활동을 잠시 중단한 박나래의 이름이 언급되자, 일부 누리꾼 사이에서는 다양한 반응이 이어지기도 했다.