아이브 리즈, 이름처럼 리즈 갱신…물오른 비주얼 '미모 폭발'

기사입력 2026-01-07 10:06


[스포츠조선 고재완 기자] 그룹 아이브(IVE) 리즈가 싱가포르 매거진 단독 커버를 장식했다.

싱가포르 패션 매거진 로피시엘 싱가포르(L'OFFICIEL Singapore)는 7일 리즈와 하이 주얼리 브랜드 까르띠에(Cartier)가 함께한 화보를 공개했다.

'비긴 투 원더(BEGIN TO WONDER)'를 콘셉트로 한 이번 화보는 유리 공장을 개조한 독특한 분위기 속 다채로운 질감으로 리즈의 빛나는 순간을 담고 있어 시선을 사로잡았다.

화보 속 리즈는 맑고 반짝이는 무드부터 강렬하고 성숙한 분위기까지 폭넓은 콘셉트를 자신만의 매력으로 완벽하게 소화, 한층 더 물오른 비주얼을 선보여 글로벌 팬들의 뜨거운 반응을 불러왔다. 밝고 집중력 있는 에너지로 각 콘셉트에 깊이 몰입한 리즈의 모습에 현장 스태프들의 감탄이 끊이지 않았다는 후문이다.


로피시엘 싱가포르 측은 "리즈는 투명함과 강인함이 공존하는 아티스트"라며 극찬을 아끼지 않았고, "이번 화보를 통해 리즈만의 다채로운 매력을 입체적으로 담아낼 수 있었다"라고 덧붙였다.

리즈의 다채로운 매력을 담아낸 더 많은 화보와 인터뷰는 로피시엘 싱가포르 2025년 12월과 2026년 1월 합본호와 공식 디지털 채널을 통해 확인할 수 있다.

한편, 리즈가 속한 아이브는 지난해 발매한 곡들로 총 20개의 트로피를 들어 올리며 데뷔 이래 음악방송 통산 74관왕이라는 역대급 성과를 거뒀다. 더불어 데뷔 초 싱글부터 현재까지 발표한 음반을 모두 밀리언셀러 반열에 올리는 '7연속 밀리언셀러' 기록을 탄생시키며 대체불가한 존재감을 입증했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

