[공식] '하시4' 김지영, ♥사업가와 결혼+임신 겹경사 "결혼 준비중 새생명 찾아와"
[스포츠조선 김소희 기자] '하트시그널4' 출연자이자 인플루언서 김지영이 열애를 공개했던 사업가와 결혼과 임신 소식을 동시에 전했다.
김지영 측은 7일 스포츠조선에 "김지영이 오는 2월 비연예인 사업가와 결혼식을 올린다"면서 "결혼을 준비하던 중 새 생명이 찾아왔다. 현재 임신 초기 상태"라고 밝혔다.
1995년생인 김지영은 승무원 출신 인플루언서로, 지난 2023년 채널A '하트시그널4'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 그는 지난해 11월 유튜브 채널에 '사랑하는 사람들과 보내는 가을(열애 공개)'이라는 영상을 게재하며 열애 사실을 직접 밝힌 바 있다.
김지영은 연인을 '하트시그널4'에 함께 출연한 이주미의 소개로 만나게 됐다고 전하며, "다정하고 우직한 사람"이라며 "이쪽 일과는 거리가 먼 사람이라 적응하는 데 시간이 좀 걸릴 듯하다"고 밝혔다.
열애 소식이 알려지면서 온라인 커뮤니티에서는 김지영의 남자친구가 국내 최대 유료 독서 커뮤니티를 창업한 A씨라는 추측이 돌았다. A씨는 국내 명문 K대학교를 졸업하고, 2015년 IT 업계 경험을 바탕으로 독서 모임 기반 스타트업을 설립한 인물로 알려졌다.
