37세 권미진, '여성 불임 수술' 받았다..."이제 임신할 수 없는 몸"
[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 권미진이 '여성 불임 수술'을 고백했다.
6일 권미진은 "생각지도 않았던 이슈"라며 병원에 간 짧은 영상을 공개했다.
이에 팬들은 '혹시 넷째가 생겼냐' '축하드린다' 라는 DM을 보내왔고 권미진은 혹시나 생길 오해를 즉시 정정했다.
권미진은 "이슈라고 올렸더니 이런 디엠이 자꾸 온다"면서 "저희 셋째 백일 지난지 얼마 안됐고, 저는 이제 임신을 할 수 없는 몸이다"라 해명했다.
이어 "셋째 낳으면서 편하게 하려고 제가 수술해버렸다"고 솔직하게 밝혔다.
그는 "여성 불임수술에 대해 궁금하신 게 있으시면 물어보세요 하하하"라며 유쾌하게 수술 사실을 공개했다.
한편 KBS 25기 공채 개그우먼으로 '개그콘서트'의 인기 코너 '헬스걸'에 출연했던 권미진은 활동 당시 50kg를 감량해 화제가 됐다.
권미진은 지난 2020년 결혼해 이듬해 첫째 딸을, 2022년에는 둘째 아들을 출산했다. 지난해 9월에는 셋째 딸을 낳으며 세 아이의 엄마가 됐다.
