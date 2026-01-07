유재석, 결혼 19년 차 현실 부부.."♥나경은에 가장 듣고 싶은 말? '그냥 좀 쉬어'"

기사입력 2026-01-07 21:59


유재석, 결혼 19년 차 현실 부부.."♥나경은에 가장 듣고 싶은 말? …

[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 유재석이 아내 나경은에게 가장 듣고 싶은 말을 밝혔다.

7일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 '호랑이 상담가' 이호선 교수가 게스트로 출연했다.

이날 유재석은 부부 사이가 좋아지기 위해 해야 할 노력에 대해 질문했다. 이에 이호선은 "여러 가지 노력을 해야 하는데 일단은 제일 먼저 아내나 남편을 예뻐해 줘야 한다"고 답했다. 이어 "아내에게 제일 듣고 싶은 말이 어떤 거냐"고 물었다.

그러자 유재석은 "'그냥 좀 쉬어', '오늘 아무것도 하지 마', '오늘 도와주지 않아도 돼. 그냥 쉬어'라는 말을 제일 듣고 싶다"며 웃었다. 또 '아내는 어떤 말을 듣고 싶어 할 것 같냐'고 묻자 "비슷한 말을 듣고 싶지 않을까. '그냥 쉬어', '나가서 친구들이랑 놀아', '오늘 아무것도 하지마'라는 걸 듣고 싶을 거 같다. 서로가 좀 듣고 싶지 않을까"라고 말했다.


유재석, 결혼 19년 차 현실 부부.."♥나경은에 가장 듣고 싶은 말? …
이호선은 "되게 중요한 게 부부가 나이와 관계없이 서로 파트너로 살아가지 않냐. 살다 보면 내가 듣고 싶은 말을 상대에게 하는 경우가 많지 그 사람이 듣고 싶어 하는 말을 해주는 경우는 잘 없다"며 "말이라는 건 결국 선택할 수 있는 거니까 부부끼리 서로 듣고 싶은 말을 해줘야 한다. 부부가 살아가면서 행복해질 수 있는 넘버원 아이템은 '예쁜 말'"이라고 설명했다.

이후 이호선은 "아내분을 휴대폰에 뭐라고 저장했냐"고 질문했고, 유재석은 "하트 이모티콘으로 했다"고 답했다. 이어 "사랑하는 마음을 담았고, 또 대외적으로 전화 왔을 때를 위해서도 그렇다"며 웃음을 보였다.

한편 유재석은 2008년 아나운서 출신 나경은과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 '주사 이모', 집까지 털렸다…불법 시술 의혹, 경찰 강제수사 전면전

2.

"뉴진스 다니엘 좀 구해주세요"...세계 1위 유튜버, 황당 요구에 응답했다

3.

[SC초점] '흑백요리사2' 셀프 스포 피해자는 시청자..2주째 재미 반감

4.

기안84, 네팔 타망과 또 만났다..쇼핑→집 초대까지 "韓서 같이 지내"

5.

문원, '신지 유명한 줄 몰랐다' 말실수 셀프 파묘...결국 "언행 조심할 것"

연예 많이본뉴스
1.

박나래 '주사 이모', 집까지 털렸다…불법 시술 의혹, 경찰 강제수사 전면전

2.

"뉴진스 다니엘 좀 구해주세요"...세계 1위 유튜버, 황당 요구에 응답했다

3.

[SC초점] '흑백요리사2' 셀프 스포 피해자는 시청자..2주째 재미 반감

4.

기안84, 네팔 타망과 또 만났다..쇼핑→집 초대까지 "韓서 같이 지내"

5.

문원, '신지 유명한 줄 몰랐다' 말실수 셀프 파묘...결국 "언행 조심할 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

"9G 만에 양복 바꿨네요" …정지윤 선발! 베스트 출격→연승 후유증 지우기가 관건

2.

이게 52억 버는 자의 '플렉스'...후배들 위해 전지훈련비 쾌척, '팀 영하' 탄생하나

3.

한화 거포 트레이드, KIA 손해로 끝나나…비운의 유망주, 올해 다시 주목하는 이유

4.

17~18일 열리는 남자농구 올스타전, 다양한 볼거리와 프로그램 함께 열려

5.

[공식발표]"韓 축구 초대박!" '첼시 레전드'→1위 질주, 양민혁…레알 마드리드 NO, 코번트리 시티 임대 이적

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.