유재석, 결혼 19년 차 현실 부부.."♥나경은에 가장 듣고 싶은 말? '그냥 좀 쉬어'"

7일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 '호랑이 상담가' 이호선 교수가 게스트로 출연했다.
이날 유재석은 부부 사이가 좋아지기 위해 해야 할 노력에 대해 질문했다. 이에 이호선은 "여러 가지 노력을 해야 하는데 일단은 제일 먼저 아내나 남편을 예뻐해 줘야 한다"고 답했다. 이어 "아내에게 제일 듣고 싶은 말이 어떤 거냐"고 물었다.
그러자 유재석은 "'그냥 좀 쉬어', '오늘 아무것도 하지 마', '오늘 도와주지 않아도 돼. 그냥 쉬어'라는 말을 제일 듣고 싶다"며 웃었다. 또 '아내는 어떤 말을 듣고 싶어 할 것 같냐'고 묻자 "비슷한 말을 듣고 싶지 않을까. '그냥 쉬어', '나가서 친구들이랑 놀아', '오늘 아무것도 하지마'라는 걸 듣고 싶을 거 같다. 서로가 좀 듣고 싶지 않을까"라고 말했다.
이호선은 "되게 중요한 게 부부가 나이와 관계없이 서로 파트너로 살아가지 않냐. 살다 보면 내가 듣고 싶은 말을 상대에게 하는 경우가 많지 그 사람이 듣고 싶어 하는 말을 해주는 경우는 잘 없다"며 "말이라는 건 결국 선택할 수 있는 거니까 부부끼리 서로 듣고 싶은 말을 해줘야 한다. 부부가 살아가면서 행복해질 수 있는 넘버원 아이템은 '예쁜 말'"이라고 설명했다.
이후 이호선은 "아내분을 휴대폰에 뭐라고 저장했냐"고 질문했고, 유재석은 "하트 이모티콘으로 했다"고 답했다. 이어 "사랑하는 마음을 담았고, 또 대외적으로 전화 왔을 때를 위해서도 그렇다"며 웃음을 보였다.