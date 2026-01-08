박나래 '갑질 논란' 속...김지민, '개그계 갑질' 작심 폭로 "나는 셔틀이었다"

|
[스포츠조선 김수현기자] 김지민이 신인 시절 위계질서 속에서 겪었던 트라우마를 꺼내놓으며 스튜디오를 술렁이게 만든다.
특히 김지민은 선후배 간 질서가 뚜렷한 개그맨 환경을 언급하며 "이거 지금 직장 생활이랑 너무 비슷하다"라고 전해 공감을 자아낸다.
결국 김지민은 참다못해 자리를 박차고 나왔고, 뒤늦게 사과하려고 달려오는 후배의 모습이 "아직까지도 트라우마로 남아있다"라고 말해 분위기를 얼어붙게 한다. 이후 이어진 김지민과 후배의 관계를 듣던 이호선은 "이 바닥이 왜 쉽지 않은지 단번에 보여주는 사례"라고 안타까움을 드러낸다.
그런가 하면 김지민은 "저도 남 얘기하는 거 좋아한다"라는 뜻밖의 고백을 던져 이호선을 당황하게 한다. 김지민이 이내 이호선을 향해 "저 심리 상담 좀 해달라"라고 다급히 요청하면서 과연 김지민의 사연은 무엇일지, 이호선은 어떤 사이다 처방을 내렸을지 궁금증을 자아낸다.
제작진은 "이번 회차에는 월급 루팡, 내로남불, 갑질 막말 등 직장에서 흔히 볼 수 있는 속 터지는 빌런들이 등장한다"라며 "퇴사 버튼을 누르게 만드는 빌런들을 향한 속 시원한 솔루션을 기대해달라"라고 전했다.
한편 SBS Plus '이호선의 사이다'는 매주 토요일 오전 10시 방송된다.
