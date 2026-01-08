하희라, 자식농사 대성공...♥최수종 닮은 자녀들 자랑 "엄마가 항상 1번"

최종수정 2026-01-08 09:16

[스포츠조선 김수현기자] 하희라가 최수종의 이벤트 DNA를 100% 물려받은 아들·딸 근황을 전한다.

오늘(8일) 방송되는 KBS2' 옥탑방의 문제아들'에 배우 김영옥과 하희라가 출연한다.

이날 하희라는 '국민 사랑꾼' 최수종을 빼닮아 '수종화'된 자녀들의 에피소드를 공개할 예정. 이벤트에 진심인 최수종의 DNA를 두 자녀가 그대로 이어받아 하희라에게 꾸준히 이벤트를 해준다고 밝힌 것.

하희라는 "아이들은 아빠에게 1번이 엄마인 것을 안다"라며 최수종을 따라 자신을 챙겨주는 두 아이들을 향해 고마운 마음을 전했다.


이어 최근 생일을 맞이한 하희라는 두 자녀의 생일 축하 이벤트와 손편지에 큰 감동을 받았다고 고백했다. 이에 옥탑방 MC들은 "현실에 없는 얘기 아니야?"라며 놀라워 했는데. 과연 하희라를 울컥하게 만든 생일 이벤트는 무엇이었을지 본 방송을 통해 공개된다.

89년의 연륜이 묻어나는 김영옥의 인생 이야기와 100% 최수종 자가복제된 하희라의 아들·딸 에피소드는 오늘 밤(8일) 저녁 8시 30분 '옥탑방의 문제아들'에서 확인할 수 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

