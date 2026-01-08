송승환, 시각장애 4급 판정 고백 "6개월 이내 실명한다고.."

기사입력 2026-01-08 11:16


송승환, 시각장애 4급 판정 고백 "6개월 이내 실명한다고.."

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 송승환이 시각 장애 4급 판정을 받은 뒤 겪은 시련과 극복 관련 심경을 담담하게 고백한다.

MBN '김주하의 데이앤나잇'은 '낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동'을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 27년 차 앵커에서 예능 여왕으로 거듭난 김주하의 거침없는 입담과 문세윤, 조째즈의 조화 그리고 게스트들의 허심탄회한 토크로 매회 뜨거운 관심을 받고 있다.

오는 10일 방송될 '김주하의 데이앤나잇' 7회에서는 연극 '더 드레서'의 주역이자 무대 위 연기 장인 배우 송승환과 오만석이 출연해 작품, 연기, 삶에 대한 다양한 이야기를 쏟아낸다. 특히 송승환은 총감독을 맡았던 평창 동계올림픽이 끝난 후 시각 장애 4급 판정을 받은 사실을 털어놔 충격을 안긴다. 평창 동계올림픽 이후 6개월 동안 급속도로 시력이 나빠진 것을 느낀 송승환은 여기저기 병원을 찾아다니고, 미국까지 가는 노력을 기울였지만 "6개월 이내 실명할 것 같다", "치료 방법이 없다"라는 말을 들었다고 밝혀 안타까움을 자아낸다.

하지만 송승환은 "시각 장애 4급 판정을 받고, 딱 한 번. 밤새 펑펑 울었다"라며 그리고는 털고 일어나 할 수 있는 최대한의 일을 찾으려고 했다고 토로해 이목을 집중시킨다. 현재 형체만 보일 뿐 하나도 안 보인다고 얘기한 송승환은 "눈이 나빠지면 좋은 것도 많아요. 못 볼 거 안 봐도 되고"라며 긍정적 사고를 내비쳐 감동을 일으킨다.


송승환, 시각장애 4급 판정 고백 "6개월 이내 실명한다고.."
오만석은 드라마 첫 주연작인 '포도밭 그 사나이'에서 할아버지 역으로 만났던 고(故) 이순재와의 일화를 털어놓으며 존경심을 드러낸다. 또한 이순재가 직접 연출하고 출연했던 연극 '갈매기'에도 출연했을 만큼 이순재와 각별한 인연을 전한 오만석은 이순재를 추모하며 '별이 진다네'를 불러 뭉클함을 드리운다.

그런가 하면 김주하는 오랜 시간 싱글 대디로 살아온 오만석의 재혼 이야기에 "그때의 기억이 있으면 안 해야지!"라고 불끈해 웃음을 일으킨다. 김주하의 돌발 반응에 문세윤, 조째즈가 "저희 편집장님께서 재혼에 상당히 예민하시거든요"라며 진땀을 흘린 채 "잠깐 타임!"을 외쳐 웃음바다를 만드는 것.

더불어 재혼 후 아내와 아이들, 처가 식구들까지 살뜰하게 챙기는 오만석의 이야기에 문세윤, 조째즈가 공감하며 김주하를 향해 "이봐요. 세상에 좋은 남자 많아요"라고 전하자, 김주하가 "세상에 좋은 남자 많지! 내 것이 아니라 그렇지"라는 셀프 디스를 시전해 현장을 초토화시킨다. 김주하의 폭주 기관차 활약이 기대감을 높인다.

제작진은 "시련에 맞선 이야기를 담담하게 꺼내준 송승환에게 무한한 감사를 드린다"라며 "무대와 삶에 있어서 매번 열정적인 태도를 보여준 송승환, 오만석의 속 깊은 토크를 기대해 달라"라고 전했다.


한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김정난, 노브라에 바지 지퍼 오픈까지.."카메라에 잡혔냐" 당황

2.

'미대 출신' 권상우, 학교 뒤집어진 교생 실습 시절.."실물 훨씬 낫다"

3.

산다라박, 재산 300억설 나올만...쇼핑 값만 집 한 채 "청바지가 천만원"

4.

손담비, '월세 1000만원' 꼬리표에 집안 초토화…"시댁에서도 난리났다"

5.

장윤정, 이혼 후 싱글맘으로..“딸, 심리적 충격에 배앓이” (같이삽시다)

연예 많이본뉴스
1.

김정난, 노브라에 바지 지퍼 오픈까지.."카메라에 잡혔냐" 당황

2.

'미대 출신' 권상우, 학교 뒤집어진 교생 실습 시절.."실물 훨씬 낫다"

3.

산다라박, 재산 300억설 나올만...쇼핑 값만 집 한 채 "청바지가 천만원"

4.

손담비, '월세 1000만원' 꼬리표에 집안 초토화…"시댁에서도 난리났다"

5.

장윤정, 이혼 후 싱글맘으로..“딸, 심리적 충격에 배앓이” (같이삽시다)

스포츠 많이본뉴스
1.

英 단독! '황희찬도 데려가요' 노팅엄 '늑대군단 ST 영입' 정조준…'강등 직전' 이적료 780억 요구→부럽다 부러워

2.

양민혁이 남긴 마지막 인사! 강등권 팀에 "행운을 빕니다"…'램파드 밑에서 존재감' "수준 낮은 리그서 왔어"→"자연스런 단계"

3.

125년 동안 가만있다가 이제 와서? 美특허청의 만행! 'Athletics' 역사속으로 사라질 위기

4.

깜짝 소식! "이강인 사줘" EPL 신흥 명장, 토트넘 대신 맨체스터 유나이티드 안 간다..."아직 결정 확정 안 해"

5.

공식 깜짝 언급! 손흥민 레드카드 퇴장→중요 일전 앞두고 '추억 회상'…SON의 마지막, 173호골 상대

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.