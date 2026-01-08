송승환, 시각장애 4급 판정 고백 "6개월 이내 실명한다고.."

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 송승환이 시각 장애 4급 판정을 받은 뒤 겪은 시련과 극복 관련 심경을 담담하게 고백한다.
MBN '김주하의 데이앤나잇'은 '낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동'을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 27년 차 앵커에서 예능 여왕으로 거듭난 김주하의 거침없는 입담과 문세윤, 조째즈의 조화 그리고 게스트들의 허심탄회한 토크로 매회 뜨거운 관심을 받고 있다.
오는 10일 방송될 '김주하의 데이앤나잇' 7회에서는 연극 '더 드레서'의 주역이자 무대 위 연기 장인 배우 송승환과 오만석이 출연해 작품, 연기, 삶에 대한 다양한 이야기를 쏟아낸다. 특히 송승환은 총감독을 맡았던 평창 동계올림픽이 끝난 후 시각 장애 4급 판정을 받은 사실을 털어놔 충격을 안긴다. 평창 동계올림픽 이후 6개월 동안 급속도로 시력이 나빠진 것을 느낀 송승환은 여기저기 병원을 찾아다니고, 미국까지 가는 노력을 기울였지만 "6개월 이내 실명할 것 같다", "치료 방법이 없다"라는 말을 들었다고 밝혀 안타까움을 자아낸다.
하지만 송승환은 "시각 장애 4급 판정을 받고, 딱 한 번. 밤새 펑펑 울었다"라며 그리고는 털고 일어나 할 수 있는 최대한의 일을 찾으려고 했다고 토로해 이목을 집중시킨다. 현재 형체만 보일 뿐 하나도 안 보인다고 얘기한 송승환은 "눈이 나빠지면 좋은 것도 많아요. 못 볼 거 안 봐도 되고"라며 긍정적 사고를 내비쳐 감동을 일으킨다.
오만석은 드라마 첫 주연작인 '포도밭 그 사나이'에서 할아버지 역으로 만났던 고(故) 이순재와의 일화를 털어놓으며 존경심을 드러낸다. 또한 이순재가 직접 연출하고 출연했던 연극 '갈매기'에도 출연했을 만큼 이순재와 각별한 인연을 전한 오만석은 이순재를 추모하며 '별이 진다네'를 불러 뭉클함을 드리운다.
그런가 하면 김주하는 오랜 시간 싱글 대디로 살아온 오만석의 재혼 이야기에 "그때의 기억이 있으면 안 해야지!"라고 불끈해 웃음을 일으킨다. 김주하의 돌발 반응에 문세윤, 조째즈가 "저희 편집장님께서 재혼에 상당히 예민하시거든요"라며 진땀을 흘린 채 "잠깐 타임!"을 외쳐 웃음바다를 만드는 것.
더불어 재혼 후 아내와 아이들, 처가 식구들까지 살뜰하게 챙기는 오만석의 이야기에 문세윤, 조째즈가 공감하며 김주하를 향해 "이봐요. 세상에 좋은 남자 많아요"라고 전하자, 김주하가 "세상에 좋은 남자 많지! 내 것이 아니라 그렇지"라는 셀프 디스를 시전해 현장을 초토화시킨다. 김주하의 폭주 기관차 활약이 기대감을 높인다.
제작진은 "시련에 맞선 이야기를 담담하게 꺼내준 송승환에게 무한한 감사를 드린다"라며 "무대와 삶에 있어서 매번 열정적인 태도를 보여준 송승환, 오만석의 속 깊은 토크를 기대해 달라"라고 전했다.
한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.