‘셰프와 사냥꾼’ 추성훈 “에드워드 리와 닮은 점 많아…결 잘 맞는 형”
[스포츠조선 조민정 기자] 추성훈이 채널A 새 예능 '셰프와 사냥꾼'을 통해 셰프 에드워드 리와 호흡을 맞춘 소감을 전하며 "아이덴티티가 닮은 사람"이라고 밝혔다.
8일 오전 진행된 채널A 새 예능 '셰프와 사냥꾼' 온라인 제작발표회에서 추성훈은 에드워드 리와의 첫 만남과 촬영 비하인드를 솔직하게 털어놨다. 그는 "프로그램을 하면서 처음 뵀다"며 "저희가 좀 비슷한 부분이 있다"고 말문을 열었다.
추성훈은 두 사람의 공통점으로 해외 활동 경험과 정체성을 꼽았다. 그는 "외국에서 일하고 한국에 들어와서 활동하고 많은 사랑을 받는다는 점에서 아이덴티티가 비슷하다"며 "그래서 그런지 결이 잘 맞는 분이라는 느낌을 받았다"고 설명했다.
요리에 대한 존경심도 숨기지 않았다. 추성훈은 "원래 요리를 배우고 싶다는 생각을 하고 있었는데 에드워드 셰프 음식은 정말 맛있었다"며 "깜짝 놀랄 정도였다"고 말했다. 이어 "촬영 전에 뉴욕에서 직접 만나 이야기를 나눈 적도 있다. 지난주에 만났는데 그때도 너무 인상 깊었다"고 덧붙였다.
특히 촬영 중 먹었던 음식에 대한 기억은 강하게 남아 있다고 했다. 추성훈은 "촬영할 때 많이 만들어주셨던 음식들이 다 너무 맛있어서 또 먹고 싶다는 생각이 들었다"고 말했다. 그러면서도 아쉬웠던 에피소드도 전했다. 그는 "비빔밥이 먹고 싶다고 했는데 절대 안 된다고 하더라"며 웃음을 보였다.
그 이유에 대해서는 "그 순간의 야채와 재료 타이밍이 굉장히 중요해서 그 맛은 재현할 수 없다고 하더라"며 "그 얘기를 들으니까 오히려 더 먹고 싶은 마음이 들었다"고 솔직하게 밝혔다. 요리에 대한 철학과 원칙이 확고한 점 역시 인상 깊었다는 반응이다.
추성훈은 "저랑 너무 결이 잘 맞는 분"이라며 "함께한 촬영 시간이 정말 재미있었다"고 강조했다. 사냥과 요리라는 극한의 환경 속에서도 자연스럽게 만들어진 케미스트리가 프로그램의 또 다른 관전 포인트가 될 것임을 예고했다.
한편 채널A 새 예능 '셰프와 사냥꾼'은 극한의 자연에서 직접 사냥한 식재료로 요리를 완성하는 생존 미식 탐험기로 8일 오후 10시 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.