‘셰프와 사냥꾼’ 임우일 “에드워드 리 표 비빔밥, 혀가 세상 밖으로 나온 기분”
[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 임우일이 채널A 새 예능 '셰프와 사냥꾼' 촬영 중 가장 오래 기억에 남는 한 끼로 '비빔밥'을 꼽으며 강렬한 미식 경험을 전했다.
8일 오전 열린 '셰프와 사냥꾼' 온라인 제작발표회에서 임우일은 "오래 기억에 남는 한 끼를 꼽자면 공통적으로 아실 것"이라며 망설임 없이 비빔밥을 언급했다. 그는 "비빔밥은 상징적인 음식 아니냐"며 말문을 열었다.
임우일은 비빔밥을 만든 주인공으로 셰프 에드워드 리를 언급하며 "에드워드 리 형님이 스스로를 '비빔 인간'이라고 하지 않았느냐"고 웃어 보였다. 이어 "그 비빔밥이 우리가 흔히 아는 비빔밥이 아니었다"고 강조했다.
그가 경험한 비빔밥은 현지에서 구한 채소와 재료만으로 완성된 한 그릇이었다. 임우일은 "현지 재료들로만 만든 비빔밥이었는데 이건 정말 말이 안 된다고 느꼈다"며 당시의 충격을 생생하게 전했다.
특히 임우일은 자신의 '혀'를 빗대며 표현해 눈길을 끌었다. 그는 "제 혀가 우물 안 개구리였다는 생각이 들었다"며 "이제 제 혀가 세상 밖으로 나왔구나 싶을 정도였다"고 말했다. 단순히 맛있고 없고의 차원을 넘어선 경험이었다는 설명이다.
임우일은 "새로운 맛을 느꼈다"며 "맛있다 없다를 떠난 차원의 음식이었다"고 덧붙였다. 짧은 한 끼였지만 미식에 대한 인식 자체가 달라질 만큼 강렬한 순간이었다는 의미다.
'셰프와 사냥꾼'은 극한의 자연에서 직접 사냥한 식재료로 요리를 완성하는 생존 미식 탐험 예능이다. 출연진들은 단순한 먹방을 넘어 재료의 가치와 요리의 본질을 체험하며 각기 다른 기억에 남는 한 끼를 만들어간다. 임우일이 꼽은 비빔밥 역시 그런 여정 속에서 탄생한 상징적인 장면 중 하나가 될 전망이다.
한편 채널A 새 예능 '셰프와 사냥꾼'은 8일 오후 10시 방송된다.
