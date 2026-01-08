'프로젝트 Y' 전종서 "'절친' 한소희와 함께 한 모든 신 다 기억에 남아"

8일 잠실 롯데월드타워 롯데시네마에서 영화 '프로젝트Y' 언론시사회가 열렸다. 기자간담회에 참석한 배우 전종서. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.08/
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 전종서가 영화 '프로젝트 Y'에서 배우들과 함께 호흡을 맞춘 과정을 떠올렸다.
전종서는 8일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열린 영화 '프로젝트 Y' 언론·배급 시사회에서 "한소희를 비롯한 다른 선배·동료 배우들과 함께 찍었던 장면들이 다 기억에 남는다"고 했다.
21일 개봉하는 영화 '프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선과 도경이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기로, 이환 감독의 상업 영화 데뷔작이다.
벼랑 끝에서 위험한 선택을 감행하는 도경으로 분한 전종서는 "버디물이라는 장르가 가장 큰 매력포인트로 다가왔다. 대본상에 적혀 있는 것보다 숨겨진 부분들이 많아 그걸 찾으면서 또 다른 재미를 느꼈다"고 만족감을 표했다.
'프로젝트 Y'에 대한 각별한 애정도 드러냈다. 전종서는 "만들어지기 쉽지 않은 장면에 끊임없이 도전하는 우리나라의 한 배우로서, 이번 작품에 참여할 수 있다는 자체만으로도 큰 의미로 다가왔다. 항상 제 옆에서 함께해 준 한소희와 다른 선배·동료 배우들과 찍었던 장면도 다 기억에 남는다"며 "영화를 보고 나니 '아 이렇게 했으면 좋았겠다'는 욕심이 나기도 했다"고 전했다.