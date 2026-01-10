'74세' 윤미라, 멈춘 섭외에 섭섭 "나이 들었다고 안 불러줘"

기사입력 2026-01-10 17:07


'74세' 윤미라, 멈춘 섭외에 섭섭 "나이 들었다고 안 불러줘"

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 윤미라가 여전한 연기 열정을 뽐냈다.

9일 유튜브 채널 '윤미라'에는 "청바지, 패딩 하나로 달라지는 분위기~ 방구석 패션쇼"라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 윤미라는 제작진을 집으로 초대해 겨울을 맞아 자신만의 패션 아이템들을 소개했다.

20대 못지않은 패션 감각과 몸매를 선보인 윤미라는 제작진이 "감각 있다"고 칭찬하자, "요즘 일도 없는데, 코디네이터나 할까?"라며 너스레를 떨었다. 이어 "불러주는 곳도 없다. 나이가 들어서 안 불러준다"며 연기활동 공백에 대한 속상함을 드러냈다.


'74세' 윤미라, 멈춘 섭외에 섭섭 "나이 들었다고 안 불러줘"
그러면서 그는 "앞으로도 장장 15년은 더 할 수 있다. 내가 하려면 가족 드라마를 해야 한다"고 연기 열정을 강조했다.

이에 제작진이 "요즘은 개성이 뚜렷한 캐릭터들이 인기가 많다"고 하자, 윤미라는 "맞다. 오기만 해라. 뭐든지 다 된다"며 자신감을 내비쳤다. 이어 직접 개성이 강한 연기를 시범 보이며 "내가 드디어 미친 것 같다"고 웃으면서도, "얼마든지 해낼 수 있다. 자신 있다"고 힘주어 말했다.

한편 윤미라는 1972년 영화 '처녀뱃사공'으로 데뷔했으며 드라마 '육남매', '소문난 칠공주', '애정의 조건', '솔약국집 아들들', '아내의 유혹', '효심이네 각자도생' 등 수많은 작품을 통해 사랑받았다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

송승환, 시각장애 4급 전조증상 있었다 "어릴 때 야맹증 앓아, 메뉴판도 안보였다"

2.

이시안, 위고비 3주차에 몸 망가졌다 "3일간 정신나간 사람처럼 살아"

3.

심진화, 이종규가 보낸 故 김형은 영상에 눈물.."27살에 떠나 너무 아까워" [전문]

4.

유재석, 냉탕 폭포수 맞는 게 어려워? ‘대상 21관왕의 위엄’

5.

션♥정혜영, 4남매와 '연탄 산타' 변신..70kg 지게 메고 언덕 직진 ('전참시')

연예 많이본뉴스
1.

송승환, 시각장애 4급 전조증상 있었다 "어릴 때 야맹증 앓아, 메뉴판도 안보였다"

2.

이시안, 위고비 3주차에 몸 망가졌다 "3일간 정신나간 사람처럼 살아"

3.

심진화, 이종규가 보낸 故 김형은 영상에 눈물.."27살에 떠나 너무 아까워" [전문]

4.

유재석, 냉탕 폭포수 맞는 게 어려워? ‘대상 21관왕의 위엄’

5.

션♥정혜영, 4남매와 '연탄 산타' 변신..70kg 지게 메고 언덕 직진 ('전참시')

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 출국 항공편' 달랑 1000원! 개인정보 유출 '심각'…"어떻게 알고 오셨어요?" 쏘니조차 '갸우뚱'

2.

박지성 깜짝 재조명! '맨유 조롱' 의도였나…'역습의 정석' UEFA 공계 장식→'지금과 너무 비교되잖아'

3.

"애기들이 끝까지 한번 더 하더라" 이래서 뽑혔나, 첫날부터 다르다[사이판 현장]

4.

수원FC,2002년생 부산 '왼발'멀티공격수 최기윤 품었다[단독]

5.

'2위까지 셧아웃' 선두 도로공사 괴력의 홈 10전승, 비결은? "선수들이…"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.