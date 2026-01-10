송승환, 시각장애 4급 전조증상 있었다 "어릴 때 야맹증 앓아, 메뉴판도 안보였다"

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 송승환이 시각 장애 4급 판정을 받은 뒤 겪은 시련과 극복 과정을 담담하게 고백한다.
10일 방송될 MBN '김주하의 데이앤나잇' 7회에서는 연극 더 드레서의 주역이자 무대 위 연기 장인인 송승환과 오만석이 출연해 작품, 연기, 삶에 대한 다양한 이야기를 전한다.
특히 송승환은 평창 동계올림픽 총감독을 맡은 후 시각 장애 4급 판정을 받은 사실을 털어놔 시청자에게 충격을 안겼다. 공개된 선공개 영상에서 송승환은 "정확한 병명이 뭐냐"는 질문에 "황반변성이기도 하고, 망막색소변성증이 변화된 증상이 있다고 하더라"라며 망막 손상을 고백했다. 그는 "완전히 까맣게 안 보이는 건 아니다. 안개가 잔뜩 낀 것처럼 잘 안 보이는 거다. 사람 윤곽은 보인다"고 설명했다.
김주하가 "지금도 눈을 잘 마주치신다. 눈이 잘 안 보이시는지 모르겠다"고 묻자, 송승환은 "사실 눈동자는 안 보인다. 까만 머리만 보고 그 밑에 눈이 있겠거니 하고 보는 것"이라고 덧붙였다.
발병 원인에 대해 그는 "이 병의 전초가 야맹증이라고 하더라. 젊을 때부터 야맹증을 앓았다"고 설명했다. 병을 알게 된 계기는 평창 동계올림픽이 끝난 직후였다고. 그는 "끝나자마자 쉬려고 방콕에 갔는데, 아침 식당에서 메뉴판이 안 보였다. 백화점 진열장 물건도 잘 안 보였다. 서울에 와서 안과를 가보니 황반변성과 망막색소변성증 증상이 있다고 하더라"고 전했다.
송승환은 "치료를 위해 국내외 여러 병원을 다녔지만, 6개월 동안 급속히 나빠졌다. 어떤 의사는 '6개월이면 실명할 것 같다'고 했다"며 당시 불안했던 심경을 회상했다. 다행히 병의 진행은 멈췄다. 그는 "6개월이 지나도 실명하지 않았고, 병의 진행도 멈췄다. 덕분에 연기도 하고 여기 나와 이야기도 할 수 있다"고 감사함을 전했다.
특히 가족들의 지원도 큰 힘이 됐다. 송승환은 "제가 스스로 툭툭 털고 일어나자, 아내가 옆에서 극복할 수 있게 도와줬다. 저는 딱 한 번 울었다. 아내는 몰래 울었을지 모르지만, 저는 밤에 펑펑 울고 다음 날 일어나니 파란 하늘이 보였다. 너무 감사했다. 그날 이후로 툭툭 털고 일어났다"고 밝혔다.
한편, MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.