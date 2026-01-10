김광규, '택시기사 악성 루머' 폭력으로 제압했다...허경환 까불다 "귀 떨어져요!"

기사입력 2026-01-10 19:43


김광규, '택시기사 악성 루머' 폭력으로 제압했다...허경환 까불다 "귀…

[스포츠조선 김수현기자] 배우 김광규와 허경환 주우재가 '형 동생 티키타카'로 웃음을 자아냈다.

10일 방송된 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 나이의 무게가 버거운 '아기 뀨' 김광규의 60돌잔치가 펼쳐졌다.

택시 차고지가 모여있는 수유리. 택시기사로 일했다는 김광규는 "90년대에 택시를 했다. 스텔라였던 거 같다"라 회상했다.


김광규, '택시기사 악성 루머' 폭력으로 제압했다...허경환 까불다 "귀…
이에 허경환은 "부산에서 택시하면 세계에서 운전을 제일 잘한다는 말이 있다"라고 끄덕였다.

이에 김광규는 "내가 사실 길치다"라 했고 다들 황당하다는 반응이 이어졌다. 허경환은 "형 때문에 (택시가) 길을 돌아간다는 말이 있는 거냐"라고 놀렸다.

이에 김광규는 전매특허인 '귀 잡아당기기'로 루머를 바로 제압했다.


김광규, '택시기사 악성 루머' 폭력으로 제압했다...허경환 까불다 "귀…
주우재는 "경환이 형 끝날 때쯤에 한쪽 귀 커져있겠다"라 놀렸고 허경환은 "혹시 떨어지면 얘기해줘"라고 너스레를 떨었다. 마음이 약해진 김광규는 핫팩을 귀에 대주며 미안해 해 훈훈함을 자아냈다.

유재석은 "오늘 형이 하고 싶었던 게 시장에서 이불사고 밥 같이 먹고, 목욕탕 가고 싶다 하더라"라며 김광규의 새해소원을 위해 따스하게 챙겼다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박철민, 故 안성기 운구 맡고 울컥..“사모님이 손 잡고 부탁”

2.

노홍철, 122억에 매입한 강남건물 초대박 났다..7년 만에 114억 시세차익

3.

'심진화♥' 김원효, 2세 포기했다더니 "난임 개인 문제 아냐, 국가적 과제" 소신

4.

"벌써 대학생?" 손태영♥권상우 아들, 키 182cm 폭풍 성장했다 "여친은 없어"

5.

임창정, 재혼 진짜 잘했네..18세 연하 ♥서하얀 "남편 힘들까봐" 내조+육아 척척

연예 많이본뉴스
1.

박철민, 故 안성기 운구 맡고 울컥..“사모님이 손 잡고 부탁”

2.

노홍철, 122억에 매입한 강남건물 초대박 났다..7년 만에 114억 시세차익

3.

'심진화♥' 김원효, 2세 포기했다더니 "난임 개인 문제 아냐, 국가적 과제" 소신

4.

"벌써 대학생?" 손태영♥권상우 아들, 키 182cm 폭풍 성장했다 "여친은 없어"

5.

임창정, 재혼 진짜 잘했네..18세 연하 ♥서하얀 "남편 힘들까봐" 내조+육아 척척

스포츠 많이본뉴스
1.

'2위까지 셧아웃' 선두 도로공사 괴력의 홈 10전승, 비결은? "선수들이…"

2.

'437억' 한화에서 인생역전, RYU는 왜 "내가 고맙다"고 했을까?

3.

집에서는 안 진다! 도로공사, 첫 매진에 홈 11전승 화답…GS칼텍스에 셧아웃 승리 '선두 질주' [김천 리뷰]

4.

'김민재 첼시 이적' 본인 피셜! "뮌헨 떠날 생각 없다"→'주전 경쟁+3관왕' 노린다…獨 매체 "팬들 앞이라 안 좋은 소리 못했을 것"

5.

"더 큰 역할할 김혜성" 기대있지만…"당장 GG 받을 수 있는 선수" 유망주까지 온다고?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.