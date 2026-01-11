안보현·이주빈, 서울에서 하룻밤…눈맞춤 하나로 달라진 기류

기사입력 2026-01-11 08:25


안보현·이주빈, 서울에서 하룻밤…눈맞춤 하나로 달라진 기류

[스포츠조선 조민정 기자] 안보현과 이주빈 사이에 미묘한 기류가 감지됐다. 눈맞춤 하나만으로도 그린라이트를 기대하게 만드는 변화가 시작됐다.

12일 방송되는 tvN 월화드라마 '스프링 피버' 3회에서는 선재규(안보현)와 윤봄(이주빈)의 관계가 본격적으로 가까워지는 과정이 그려진다. 우연처럼 엮였던 두 사람의 만남이 반복되며, 감정의 결도 조금씩 달라진다.

앞서 자발적 아웃사이더를 자처하며 조용한 삶을 살아오던 교사 윤봄은 담당 학생 선한결의 삼촌 선재규를 만난 뒤 일상에 균열을 맞았다. 무심했던 하루는 흔들리기 시작했고, 성적 압박으로 가출한 최세진을 찾기 위해 함께 서울로 향하면서 두 사람의 거리는 급격히 좁혀졌다. 이 과정에서 윤봄은 스쳐 지나간 기억 속 선재규의 잔상을 떠올리며 묘한 여운을 남겼다.

3회 방송을 앞두고 공개된 스틸에는 서울에서 뜻하지 않게 1박을 하게 된 선재규와 윤봄의 모습이 담겼다. 같은 공간에서 마주한 두 사람의 눈맞춤은 말없이도 설렘을 전한다. 늘 감정을 숨기고 차분함을 유지하던 윤봄은 잠 못 이루는 모습까지 보이며, 그날 밤 어떤 변화가 있었는지 궁금증을 키운다.

또 다른 스틸에서는 평소와는 확연히 다른 분위기의 식당 데이트 장면이 포착됐다. 윤봄은 선재규에게 직접 쌈을 싸 주는 등 자연스러운 행동으로 그를 당황하게 만든다. 갑작스러운 윤봄의 다정함에 어찌할 바를 모르는 선재규의 표정이 웃음을 자아내는 동시에, 두 사람의 관계가 새로운 국면에 접어들었음을 암시한다.

특히 선재규는 앞서 자신을 기억하지 못했던 윤봄에게 서운함을 드러낸 바 있다. 잊혀졌던 기억이 다시 떠오른 윤봄과 선재규가 어떤 감정의 변화를 맞게 될지, 그리고 이 미묘한 감정선이 로맨스로 이어질지 관심이 쏠린다.

조심스럽게 시작된 안보현과 이주빈의 관계 변화는 12일 오후 8시 50분 방송되는 tvN 월화드라마 '스프링 피버' 3회에서 확인할 수 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김승현 母, 남편 구치소 들어가 생계 도맡았다 "우유 살 돈도 없어"

2.

하원미, 외제차 사자마자 교통사고 났다…"♥추신수 옷 사러 가다가"

3.

제니, 땀 범벅 수상 소감 “얼굴 엉망이지만 행복”..골든디스크 4관왕

4.

오윤아, '대학 불합격' 발달장애 子 깜짝 소식 "막막했는데 마음 놓게 돼"

5.

추사랑, 모델 활동 금수저 논란 미리 차단..야노 시호 “120% 책임 중요”

연예 많이본뉴스
1.

김승현 母, 남편 구치소 들어가 생계 도맡았다 "우유 살 돈도 없어"

2.

하원미, 외제차 사자마자 교통사고 났다…"♥추신수 옷 사러 가다가"

3.

제니, 땀 범벅 수상 소감 “얼굴 엉망이지만 행복”..골든디스크 4관왕

4.

오윤아, '대학 불합격' 발달장애 子 깜짝 소식 "막막했는데 마음 놓게 돼"

5.

추사랑, 모델 활동 금수저 논란 미리 차단..야노 시호 “120% 책임 중요”

스포츠 많이본뉴스
1.

"월드컵 우승" 일본 경사났네, 경사났어...'죄송합니다' 이강인급 유망주 180도 대반전 부활 '3경기 연속 공격P'

2.

NL는 처음이지? 2년 구애 결실, FA 브레그먼 2555억 컵스行...터커-벨린저 선택지 줄었다

3.

[현장분석] 알바노 새역사 쓰다! 구단 최초 4연속 10어시스트. DB 올시즌 최다타이 7연승 & 단독 2위. 정관장 73대65 완파. 단, 1순위 루키 문유현은 여전히 빛났다.

4.

'비예나 817일만 트리플크라운, KB손보, '대행 맞대결' 우리카드 돌풍 잠재우고 3위 탈환[장충리뷰]

5.

"말 못할 가정사" 대행체제 첫 연승→3위 복귀에도 웃지 못한 KB손보, "야쿱 출국, 복귀 미지수"[장충현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.