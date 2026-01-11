오윤아, '대학 불합격' 발달장애 子 깜짝 소식 "막막했는데 마음 놓게 돼"

기사입력 2026-01-11 16:14


오윤아, '대학 불합격' 발달장애 子 깜짝 소식 "막막했는데 마음 놓게 …

[스포츠조선 이게은기자] 배우 오윤아가 아들 민이의 진로 고민을 덜었다.

10일 'Oh! 윤아' 채널에는 '오윤아 아들 송민 수영 대회 1등 실력은 과연!?#오윤아 #오윤아아들 #송민 #소통 #성인발달장애인 #장애인취업 #진로탐색'이라는 영상이 공개됐다.

오윤아는 민이가 수년째 수영을 배우고 있는 재활센터를 찾아갔다. 오윤아는 "민이가 수영하는 것도 볼 겸, 앞으로 어떻게 가야 할지 진로 상담도 하려고 왔다"라고 말했다. 이어 "아이가 20살이 되니까 생각이 굉장히 많아졌다. 진로를 어떻게 해야 할지 고민이 많이 된다"라고 덧붙였다. 오윤아는 최근에도 "민이가 대학도 떨어졌다"라며 진로 걱정을 전한 바 있다.

민이의 수업을 참관한 후에는 진로 상담을 받았다. 관계자는 "발달장애인 친구들이 선수 생활을 할 수 있도록 하는 시스템이 많이 생겼다. 지금 선수 등록을 할 수는 있지만, 엘리트 친구들이 많아 아직은 시기상조 같다. 동호회 시합에 꾸준히 나가 기록이 향상되면 (선수에) 도전할 수 있을 것 같다"라고 말했다.


오윤아, '대학 불합격' 발달장애 子 깜짝 소식 "막막했는데 마음 놓게 …
오윤아는 "되게 막막했는데 생각보다 좋은 시스템이 많이 생겼다. 예전에는 (발달장애인들을) 채용하는 분들이 많이 없었는데 많아지는 추세로 흘러가는 것 같다. 한결 마음을 놓게 됐다. 민이가 열심히 훈련을 해서 대회에 출전하는 걸로 1년 계획을 세우겠다"라고 안도했다.

한편 오윤아는 2007년 비연예인과 결혼, 슬하에 송민 군을 뒀지만 2015년 이혼했다. 발달장애가 있는 송민 군을 홀로 양육 중이며 최근 SBS플러스·E채널 '솔로라서' 등에 출연했다. 개인 채널 'Oh!윤아'를 통해 팬들과 소통 중이다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘수와진’ 안상진, 피습 후 세 차례 뇌수술→17년 투병..야윈 얼굴 안타까워

2.

백지영♥정석원, 사생활 노출 불안감 토로 "일거수일투족 감시받는 느낌"

3.

'이혼' 율희, 면접교섭일에 삼남매 만나 인증샷..두쫀쿠 먹이며 애틋

4.

맛집부부 아내 "남편이 다혈질, 손님에게 화내고 욕해 군청 민원까지"…오은영 "폭발 원인이 따로 있어, 손님은 새우등 터진 격"(결혼지옥)

5.

김지민, 개그맨 후배 인성 폭로 "앞뒤 다른 모습에 트라우마 생겨" ('사이다')

연예 많이본뉴스
1.

‘수와진’ 안상진, 피습 후 세 차례 뇌수술→17년 투병..야윈 얼굴 안타까워

2.

백지영♥정석원, 사생활 노출 불안감 토로 "일거수일투족 감시받는 느낌"

3.

'이혼' 율희, 면접교섭일에 삼남매 만나 인증샷..두쫀쿠 먹이며 애틋

4.

맛집부부 아내 "남편이 다혈질, 손님에게 화내고 욕해 군청 민원까지"…오은영 "폭발 원인이 따로 있어, 손님은 새우등 터진 격"(결혼지옥)

5.

김지민, 개그맨 후배 인성 폭로 "앞뒤 다른 모습에 트라우마 생겨" ('사이다')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민, 손흥민, 손흥민 또 당신입니까...18세 135일 '최연소 3골' 대기록, 15년째 멀쩡→'토트넘 후배 근접'

2.

'미쳤다' 156㎞ 던지는데 소속이 없다니…KIA 1R 은퇴 번복하고 돌아올까?

3.

입단 9개월만에 FA 선언 → 다시 돌아간다고? 더 차가워진 시장 반응 '깜짝'

4.

"FA 역사상 최대 이변" 117년 만의 비극. 디펜딩 챔피언 크팰, 6부리그 팀에 덜미. 매클스필드의 환희 "간판 공격수 교통사고 사망 딛고 이룬 쾌거"

5.

노시환 다년 계약 어떻게 되고있나 "계속 대화하고 있어요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.