류진 첫째 子 임찬형, 키 188cm 배구선수로 활약..박용택 딸도 같은 팀
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 류진의 아들 임찬형이 아마추어 배구선수로 깜짝 등장했다.
11일 방송된 MBN 스포츠 예능 '스파이크 워'에서는 기묘한 팀과 아마추어 배구팀 AH 배구 클럽의 평가전이 펼쳐졌다.
이날 기묘한 팀에 맞선 AH 배구 클럽은 학업과 병행하면서 취미로 배구를 즐기는 청소년 아마추어 배구팀으로, 아마추어 배구 대회에서 40회 이상 우승을 차지한 실력파 팀이다. 특히 이 팀의 미들 블로커가 배우 류진의 아들 임찬형이라는 사실이 공개되며 관심을 모았다.
'아빠! 어디가?'의 귀여운 꼬마에서 188cm의 훤칠한 키를 자랑하는 청년으로 폭풍 성장한 임찬형을 본 이수근은 "너무 커서 깜짝 놀랐다"며 감탄했다. 특히 임찬형은 아마추어 선수라고는 믿기 힘든 날카로운 속공 능력까지 선보이며 출연진들을 놀라게 했다.
또한 여자 주장 겸 아웃사이드 히터 박솔비가 '야구 레전드' 박용택의 딸이라는 사실도 밝혀져 눈길을 끌었다.
키 174cm의 박솔비는 선수 못지않은 파워와 뛰어난 경기 센스를 뽐냈다. 이에 아내와 함께 경기장을 찾아 딸의 경기를 지켜보던 박용택은 뿌듯한 미소를 감추지 못했다.
박솔비의 활약에 강성철 캐스터는 "전문 선수로 키워도 될 것 같다"고 극찬했다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.