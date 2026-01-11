'돌싱' 윤민수, 이혼 후 전처와 임원희 소개팅 주선.."2명이나 거절"
[스포츠조선 조윤선 기자] 윤민수가 전처와 함께 임원희의 소개팅을 주선한 적이 있다고 밝혔다.
11일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 임원희, 윤민수, 허경환이 함께 남성 갱년기 테스트에 나서는 모습이 그려졌다.
이날 임원희의 집에 모인 세 사람은 갱년기 테스트기를 이용해 남성 갱년기 여부를 확인했다. 결과를 기다리던 중 윤민수는 "이거 잘 버려라. 괜히 손님들 왔다가 '원희 너 어제 누가 왔다 갔어'라는 말 듣는다"고 농담했다.
이를 지켜보던 MC 신동엽은 "그냥 임테기 같다"며 공감했고, 하희라도 "똑같이 생겼다. 구별이 안 된다"고 맞장구쳤다. 이에 임원희는 "그러면 사실 축하할 일이다"라고 말했고, 윤민수는 "곧 생길 거다"라며 위로했다.
하지만 윤민수는 이내 "형님 저번에 내가 소개해줄 여자분 있다고 하지 않았냐. 심지어 두 분이나 계셨는데 형이 다 거절했다"고 폭로했다. 당황한 임원희는 "소개팅 자체를 거절한 거지 두 분이나 있었냐"며 놀란 반응을 보였다. 허경환 역시 "형하고 소개팅하고 싶다고 한 여자분이 두 분이나 있었다는 거냐"며 놀라움을 감추지 못했다.
윤민수는 "후 엄마 아는 동생인데 나랑도 어릴 때부터 알던 사이"라며 전처와 나눈 카톡을 공개했다. 윤민수의 전처는 '원희 씨랑 소개팅한대. 고고'라고 문자를 보냈고, 이를 본 허경환은 "진짜네"라며 깜짝 놀랐다.
그러나 임원희는 "난 갱년기도 왔고 소개팅에 대한 기대가 없다"며 위축된 모습을 보였다. 이에 허경환은 "하늘을 봐야 별을 따는 건데 집에만 있으면 아무것도 이루어지지 않는다"며 응원했다.
