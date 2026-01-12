'선 넘은 선정성' 지적에 입 열었다..'솔로지옥5' PD "연애 최상위 포식자"

기사입력 2026-01-12 09:07


'선 넘은 선정성' 지적에 입 열었다..'솔로지옥5' PD "연애 최상위…

[스포츠조선 문지연 기자] '솔로지옥5'가 선정적이라는 대중 의견이 제시되자 입을 열었다.

오는 20일 전 세계 공개되는 넷플릭스 '솔로지옥'은 커플이 되어야만 나갈 수 있는 외딴 섬, '지옥도'에서 펼쳐질 솔로들의 솔직하고 화끈한 데이팅 리얼리티쇼?다. 솔로들의 비주얼이 최초 공개된 메인 포스터가 온라인을 뜨겁게 달군 가운데, 데이팅 리얼리티의 절대강자 '솔로지옥' 다섯 번째 시즌에 이목이 집중되고 있는 상황. 김재원 PD는 "'솔로지옥' 이 시즌5까지 올 수 있었던 가장 큰 동력은 시청자분들의 사랑 덕분"이라며 넷플릭스 한국 예능 최초로 다섯 번째 시즌을 맞은 소감을 전했다.

'솔로지옥' 시즌5는 '연프 마스터' MC 홍진경, 이다희, 한해, 규현, 덱스가 입을 모아 '美친 시즌'이라고 강조했다. 김정현 PD 역시 "이번 시즌은 그 어떤 시즌보다 주인공이 많았던 시즌이다. 한두 명의 스타성 있는 출연자에게 서사가 집중되는 것이 아닌, 멀티캐스팅 영화 '러브 액츄얼리'처럼 다양한 캐릭터들이 각자의 서사를 흥미롭게 보여준 것 같다"라고 차별점을 강조하며 역대급 시즌을 예고한 바 있다.

앞서 공개된 '선 넘는 플러팅 전쟁'이라는 문구에서도 더 대담하고 솔직해진 솔로들의 활약을 기대케 한다. 박수지 PD는 "'솔로지옥'이 절대 포기할 수 없는 한 가지 요소는 출연자들의 결"이라면서 "시청자들이 생각하는 '솔로지옥 상'의 출연자, 연애 시장의 최상위 포식자"를 앞으로도 변하지 않을 핵심 요소로 꼽았다. 특히 이번 시즌5는 매력적인 솔로들이 최다 출연한다. "지난 시즌 메기 서바이벌 방식을 통해 사람마다 응원하는 출연자가 다르기 때문에 출연자가 많으면 오히려 좋을 수 있겠구나, 하고 깨달았다"라고 설명하며 "그 효과는 정말 대단했다. 한국은 정말 리얼리티 스타가 될 자질이 있는 사람이 많다고 깨닫게 된 시즌5였다"라고 덧붙여 기대를 더했다.

격렬한 감정의 충돌부터 농밀하고 애틋한 멜로, 예측 불가한 반전의 설렘까지 더한 솔로들의 변화무쌍한 감정 서사는 매 시즌 시청자들을 도파민 천국으로 이끈 관전포인트. 이번 시즌 역시 '솔로지옥'에서만 볼 수 있는 드라마보다 더 드라마틱한 이야기로 과몰입을 유발한다. 이를 위해 '썸잘알' 연프 최강 제작진이 내공을 갈아 넣어 새로운 '감정 트리거' 장치들을 업데이트했다고. 김재원 PD는 "무인도에서 자급자족하는 초반 시즌의 콘셉트를 다시 극대화하기 위해 노력했다. 특히 '지옥도'라는 이름에 걸맞은 섬이 될 수 있게 노력했다"라고 달콤해진 천국도 만큼이나, 더 독하고 뜨거워진 지옥도를 기대케 했다. 이어 "출연자 숫자만 늘어난 것이 아니라 재미와 설렘 역시 그만큼 커졌다고 말씀드릴 수 있을 것 같다"라고 자신감을 내비쳤다.

'솔로지옥' 시즌5 는 오는 1월 20일 오직 넷플릭스에서 만날 수 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

