천연덕스럽게 "남편은 요양원 갔다"했는데…다락방에서 꽁꽁 싸맨 시신 발견, 안현모도 '경악'(스모킹건)

기사입력 2026-01-12 09:35


천연덕스럽게 "남편은 요양원 갔다"했는데…다락방에서 꽁꽁 싸맨 시신 발견…

[스포츠조선 고재완 기자] 13일 방송하는 KBS2 '스모킹 건'에서는 '청주 다락방 미라 사건'을 다룬다.

2013년 2월 20일. 청주의 한 가정집 다락방에서 시신이 발견됐다. 여러 겹의 김장 비닐과 전기장판, 이불로 꽁꽁 싸여있던 시신은 놀랍게도 미라 상태였다. 4년 동안이나 비밀스럽게 숨겨져 있던 시신에는 살해 당시의 흔적들이 고스란히 남아 있었다. 대체 이 시신의 정체는 누구이며 그 뒤에 어떤 사연이 숨어있는지 파헤쳐 본다.

처음 신고자는 동네 주민센터 공무원이었다. 관내 장애 수급자의 실태조사를 나갔지만, 번번이 만나지 못했다며 신고해 왔다. 조사차 현장을 찾은 담당 형사는 사라진 남자의 아내를 만났는데, 아내는 홀로 어린 세 남매를 키우며 공장에 나가 생계를 책임지는 상황이었다. "남편이 요양원에 갔다"는 아내의 말이 과연 사실인지 자세한 상황을 확인하기 위해 문제의 집을 지켜보던 형사. 그는 마침내 수상한 단서를 포착한다.


천연덕스럽게 "남편은 요양원 갔다"했는데…다락방에서 꽁꽁 싸맨 시신 발견…

천연덕스럽게 "남편은 요양원 갔다"했는데…다락방에서 꽁꽁 싸맨 시신 발견…
이지혜는 "어떻게 4년 동안 이런 엽기적인 일이 드러나지 않을 수가 있었냐"며 "담당 형사가 주의 깊게 살펴보지 않았다면 영원히 묻힐 뻔했다"고 경악했다. 안현모는 "해외 토픽에서나 볼 법한 미라 시신을 발견한 것 자체가 굉장히 특이한 사건"이라며 "피해자의 억울함이 시신에 고스란히 남아 범인을 검거할 수 있는 스모킹 건이 된 것 같다"며 놀라워했다.

한편, 이날 방송에는 수사를 직접 지휘했던 연명관 형사(당시 청주 흥덕경찰서 강력팀장)가 출연해 미라 시신을 발견하고 범인을 검거하기까지 당시 상황을 낱낱이 설명한다. 또한 이광민 정신건강의학과 전문의가 무려 4년이나 시신과 함께 생활해 온 범인의 심리를 집중 분석한다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

아이유♥이종석, 300만원대 명품 커플룩 포착...4년째 애정전선 '이상無'

2.

'무도' 방콕 막춤 작가 "♥가수 조형우와 결혼" 근황..12년 만에 밝힌 비하인드까지

3.

김수용, 심정지 후 임종 호흡 상태까지...제세동기 11번 끝에 '기적 생환'

4.

송혜교, 남사친과 팔짱 끼고 오붓 데이트..다정한 투샷

5.

전현무, 소변 '이 자세'로 본다는데..."혼자 있을 때가 더 신경 쓰여"

연예 많이본뉴스
1.

아이유♥이종석, 300만원대 명품 커플룩 포착...4년째 애정전선 '이상無'

2.

'무도' 방콕 막춤 작가 "♥가수 조형우와 결혼" 근황..12년 만에 밝힌 비하인드까지

3.

김수용, 심정지 후 임종 호흡 상태까지...제세동기 11번 끝에 '기적 생환'

4.

송혜교, 남사친과 팔짱 끼고 오붓 데이트..다정한 투샷

5.

전현무, 소변 '이 자세'로 본다는데..."혼자 있을 때가 더 신경 쓰여"

스포츠 많이본뉴스
1.

'유출된 국대 유니폼' 입은 손흥민! 인상적인 호랑이 줄무늬…강렬한 레드 컬러, 3월 출시

2.

타격 안 된다고? 시작과 마지막 모두 50억 투자에서 나왔다…그래도 절치부심 "자존심 상했죠"

3.

[U-23 아시안컵]"하늘이 중국을 도왔다" 中, 호주 1-0 꺾고 조 선두 점프…'호주 극장골 취소+태국 극적 동점골' 행운의 연속, 이민성호와 8강 가능

4.

'한국산' 양민혁, 눈길 끄네! 英 매체 호평→"기술적이고, 성실해"…리그 데뷔전+공격 포인트 노린다

5.

"네일급이다. 왜 여태…" 후라도 표 노시환 맞춤형 신무기, 대만전 부터 봉인해제?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.