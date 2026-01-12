천연덕스럽게 "남편은 요양원 갔다"했는데…다락방에서 꽁꽁 싸맨 시신 발견, 안현모도 '경악'(스모킹건)

[스포츠조선 고재완 기자] 13일 방송하는 KBS2 '스모킹 건'에서는 '청주 다락방 미라 사건'을 다룬다.
2013년 2월 20일. 청주의 한 가정집 다락방에서 시신이 발견됐다. 여러 겹의 김장 비닐과 전기장판, 이불로 꽁꽁 싸여있던 시신은 놀랍게도 미라 상태였다. 4년 동안이나 비밀스럽게 숨겨져 있던 시신에는 살해 당시의 흔적들이 고스란히 남아 있었다. 대체 이 시신의 정체는 누구이며 그 뒤에 어떤 사연이 숨어있는지 파헤쳐 본다.
처음 신고자는 동네 주민센터 공무원이었다. 관내 장애 수급자의 실태조사를 나갔지만, 번번이 만나지 못했다며 신고해 왔다. 조사차 현장을 찾은 담당 형사는 사라진 남자의 아내를 만났는데, 아내는 홀로 어린 세 남매를 키우며 공장에 나가 생계를 책임지는 상황이었다. "남편이 요양원에 갔다"는 아내의 말이 과연 사실인지 자세한 상황을 확인하기 위해 문제의 집을 지켜보던 형사. 그는 마침내 수상한 단서를 포착한다.
이지혜는 "어떻게 4년 동안 이런 엽기적인 일이 드러나지 않을 수가 있었냐"며 "담당 형사가 주의 깊게 살펴보지 않았다면 영원히 묻힐 뻔했다"고 경악했다. 안현모는 "해외 토픽에서나 볼 법한 미라 시신을 발견한 것 자체가 굉장히 특이한 사건"이라며 "피해자의 억울함이 시신에 고스란히 남아 범인을 검거할 수 있는 스모킹 건이 된 것 같다"며 놀라워했다.
한편, 이날 방송에는 수사를 직접 지휘했던 연명관 형사(당시 청주 흥덕경찰서 강력팀장)가 출연해 미라 시신을 발견하고 범인을 검거하기까지 당시 상황을 낱낱이 설명한다. 또한 이광민 정신건강의학과 전문의가 무려 4년이나 시신과 함께 생활해 온 범인의 심리를 집중 분석한다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com