126kg 문세윤, 6시간 만에 3kg 뺐다..위고비 NO "새해 목표 첫 성공"(1박2일)

기사입력 2026-01-12 09:47


126kg 문세윤, 6시간 만에 3kg 뺐다..위고비 NO "새해 목표 …

[스포츠조선 김소희 기자]'1박 2일'이 새해 첫 여행부터 임팩트 넘치는 웃음을 휘몰아쳤다.

지난 11일 방송된 KBS 2TV 예능프로그램 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 강원특별자치도 춘천시로 여행을 떠난 멤버들의 '2026 신년 계획 조작단' 두 번째 이야기가 그려졌다. 이날 방송의 시청률은 7.2%(이하 닐슨코리아 전국 기준)로 동시간대 1위를 수성했다. 야외 취침조 문세윤-이준-딘딘이 텐트에서 다사다난했던 하루를 마무리하는 장면은 최고 시청률 10.8%까지 치솟았다.

점심 식사를 마친 후 춘천의 카페 명소로 이동한 멤버들은 '2026 신년 계획 조작단'의 마지막 돌림판 조각 획득 미션 '골든벨 합류전'에 돌입했다. 멤버 각자에게 주어진 미션을 모두 성공한 후 최후의 단체 미션까지 성공한다면 멤버들은 돌림판 3조각을 획득하며 제작진이 준비 중인 지독한 계획 회피 확률을 높일 수 있었다.

총 세 번의 도전 기회가 주어졌지만 멤버들은 앞선 두 차례의 기회를 연달아 놓쳤고, 마지막 시도를 무조건 성공시켜야 하는 부담까지 안게 됐다. 그럼에도 다섯 멤버는 침착하게 본인의 미션을 완수해냈고, 마지막 단체 미션까지 클리어하며 극적으로 돌림판 조각 3개를 추가 획득했다.

'2026 신년 계획 조작단' 미션 최종 결과 '1박 2일' 팀은 총 8개의 돌림판 조각을 얻고, 각 조각에는 '조 추첨 특집', '복복복 특집', '호캉스 특집' 등 본인들이 하고 싶은 여행 키워드를 적었다. 이어 멤버들의 운명을 결정할 돌림판이 돌아갔고, 딘딘이 아이디어를 낸 '조 추첨 특집'에서 화살표가 멈추자 멤버들은 격하게 환호하며 기쁨을 만끽했다. 반면 4%라는 낮은 확률을 뚫고 '조 추첨 특집'이 확정되자 제작진은 실망감을 감추지 못했다.

이후 베이스캠프로 이동해 잠시 휴식을 취하던 멤버들에게 제작진은 이례적으로 잠자리 복불복 미션을 미리 고지했다. 2026년 첫 잠자리 복불복은 제작진이 정한 신년 목표를 각 멤버가 이뤄내야 하는 미션이었고, 목표 달성에 실패한 멤버 수만큼 제비뽑기로 야외 취침 인원 수가 정해졌다.

제작진은 각 멤버의 신년 목표를 통보했고, 그중 문세윤은 현재 측정한 몸무게에서 검증 시간까지 3kg을 감량해야 하는 다이어트 미션을 부여받았다. 다급해진 문세윤은 휴식도 반납한 채 운동을 시작했고, 다른 멤버들도 각자에게 주어진 목표를 달성하기 위한 준비에 돌입했다.

휴식 후 '1박 2일' 팀은 춘천의 대표 음식 닭갈비가 걸린 저녁 식사 복불복 '닭갈비 조작단'에 도전했다. 1라운드는 우동, 치즈, 떡 등 사리 재료를 건 '릴레이 다리 찢기'였고, 멤버들은 사지가 찢어지는 듯한 고통을 감내하며 미션을 성공, 푸짐한 사리를 확보했다.


2라운드에서는 볶음밥이 걸린 '발 없는 물 배달' 미션이 펼쳐졌고, 다섯 멤버는 추운 날씨 속 온몸에 물을 뒤집어쓰며 볶음밥 쟁취에 전력을 기울였다. 멤버들의 고통 섞인 비명이 난무한 가운데 멤버들은 물 500m 배달에 성공하며 사리에 이어 볶음밥 1인분을 추가 획득했다.

메인 메뉴 닭갈비가 걸린 대망의 3라운드 미션에서는 초대형 덤프트럭이 등장해 멤버들을 깜짝 놀라게 했다. 다섯 멤버가 도전할 마지막 라운드 미션은 시간이 지날수록 경사가 높아지는 덤프트럭 위에서 버티면서 퀴즈를 맞혀야 하는 '아등바등 퀴즈쇼'였다. 정답 5개를 맞힐 때까지 떨어지지 않고 버틴 인원수에 따라 닭갈비의 양도 결정됐다.

퀴즈가 진행되면서 트럭의 경사도 점점 높아졌고, 결국 김종민, 문세윤, 딘딘은 끝까지 버티지 못한 채 중도 탈락했다. 이준, 유선호가 끝까지 버틴 채 다섯 번째 정답을 맞히며 '1박 2일' 팀은 닭갈비 2인분을 획득했고, 식사를 위해 식당으로 이동했다.

먹음직스러운 닭갈비가 나오자 멤버들은 허겁지겁 식사를 시작했지만 3kg 감량 미션을 진행 중이던 문세윤은 혼자 아무것도 먹지 못했다. 식사와 신년 목표 사이에서 고민하던 그는 "시청자 여러분께 새해 목표 이루기 성공 사례를 보여드리기 위해 절대 먹지 않겠습니다"라고 대국민 약속까지 하며 끝내 공복을 유지해 놀라움을 자아냈다.


126kg 문세윤, 6시간 만에 3kg 뺐다..위고비 NO "새해 목표 …
다시 베이스캠프에 돌아온 '1박 2일' 팀은 새해 목표 달성 검증을 진행했다. 가장 먼저 검증을 받은 딘딘은 미션을 성공했지만, 수도 국기 퀴즈 5문제 연속으로 맞히기에 도전했던 유선호는 마지막 문제를 틀리며 아쉽게 실패했고, 김종민 역시 동화책 제대로 읽기 미션을 성공시키지 못했다.

이어 문세윤의 몸무게 검증 시간이 되자 모두의 이목이 집중됐다. 그는 입고 있던 상하의까지 탈의한 채 체중계에 올랐고, 그 결과 123.1kg이 측정됐다. 단 6시간 만에 기존 몸무게 126.2kg에서 123.1kg로 3kg 이상을 감량하며 드라마틱하게 신년 목표를 달성한 문세윤에 멤버들은 본인 일처럼 크게 기뻐했다.

마지막 검증 대상은 숙면 취하기 목표를 부여받은 이준이었다. 제작진은 잠자리 복불복 내내 이불을 덮은 채 눈을 감고 있던 그가 숙면 중인지 검증에 나섰고, 잠을 자는 듯 했던 이준은 1단계 아재개그 공격에 맥없이 웃음을 터트리며 허무하게 도전을 마무리했다.

잠자리 복불복 최종 결과 실내 취침이 가능한 인원은 단 2명이었고, 멤버들은 제비뽑기를 통해 자신의 운명을 결정하게 됐다. 그 중 문세윤은 저녁 식사까지 마다하는 투혼을 불태웠음에도 야외 취침에 걸리는 불운을 겪었다. 반면 김종민은 가장 마지막으로 제비를 뽑은 데 이어 이준의 요청에 흔쾌히 제비 교환까지 했음에도 실내 취침에 당첨되는 대운을 자랑하며 다른 멤버들의 부러움을 자아냈다.

결국 김종민-유선호가 실내, 문세윤-이준-딘딘은 야외에서 하루를 마무리했다. 새해 첫 여행부터 시청자들에게 밀도 높은 재미와 웃음을 선사한 '1박 2일' 팀은 다음 주 방송에서 2026년 첫 게스트들과 함께 특별한 여행을 떠난다. '1박 2일' 멤버들이 게스트들과 함께 어떤 케미를 만들어낼지 기대감이 높아지고 있다.

대한민국 대표 리얼 야생 로드 버라이어티 '1박 2일 시즌4'는 매주 일요일 저녁 6시 10분에 방송된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

아이유♥이종석, 300만원대 명품 커플룩 포착...4년째 애정전선 '이상無'

2.

'무도' 방콕 막춤 작가 "♥가수 조형우와 결혼" 근황..12년 만에 밝힌 비하인드까지

3.

김수용, 심정지 후 임종 호흡 상태까지...제세동기 11번 끝에 '기적 생환'

4.

송혜교, 남사친과 팔짱 끼고 오붓 데이트..다정한 투샷

5.

전현무, 소변 '이 자세'로 본다는데..."혼자 있을 때가 더 신경 쓰여"

연예 많이본뉴스
1.

아이유♥이종석, 300만원대 명품 커플룩 포착...4년째 애정전선 '이상無'

2.

'무도' 방콕 막춤 작가 "♥가수 조형우와 결혼" 근황..12년 만에 밝힌 비하인드까지

3.

김수용, 심정지 후 임종 호흡 상태까지...제세동기 11번 끝에 '기적 생환'

4.

송혜교, 남사친과 팔짱 끼고 오붓 데이트..다정한 투샷

5.

전현무, 소변 '이 자세'로 본다는데..."혼자 있을 때가 더 신경 쓰여"

스포츠 많이본뉴스
1.

'유출된 국대 유니폼' 입은 손흥민! 인상적인 호랑이 줄무늬…강렬한 레드 컬러, 3월 출시

2.

타격 안 된다고? 시작과 마지막 모두 50억 투자에서 나왔다…그래도 절치부심 "자존심 상했죠"

3.

[U-23 아시안컵]"하늘이 중국을 도왔다" 中, 호주 1-0 꺾고 조 선두 점프…'호주 극장골 취소+태국 극적 동점골' 행운의 연속, 이민성호와 8강 가능

4.

'한국산' 양민혁, 눈길 끄네! 英 매체 호평→"기술적이고, 성실해"…리그 데뷔전+공격 포인트 노린다

5.

"네일급이다. 왜 여태…" 후라도 표 노시환 맞춤형 신무기, 대만전 부터 봉인해제?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.