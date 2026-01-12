126kg 문세윤, 6시간 만에 3kg 뺐다..위고비 NO "새해 목표 첫 성공"(1박2일)

|
[스포츠조선 김소희 기자]'1박 2일'이 새해 첫 여행부터 임팩트 넘치는 웃음을 휘몰아쳤다.
총 세 번의 도전 기회가 주어졌지만 멤버들은 앞선 두 차례의 기회를 연달아 놓쳤고, 마지막 시도를 무조건 성공시켜야 하는 부담까지 안게 됐다. 그럼에도 다섯 멤버는 침착하게 본인의 미션을 완수해냈고, 마지막 단체 미션까지 클리어하며 극적으로 돌림판 조각 3개를 추가 획득했다.
제작진은 각 멤버의 신년 목표를 통보했고, 그중 문세윤은 현재 측정한 몸무게에서 검증 시간까지 3kg을 감량해야 하는 다이어트 미션을 부여받았다. 다급해진 문세윤은 휴식도 반납한 채 운동을 시작했고, 다른 멤버들도 각자에게 주어진 목표를 달성하기 위한 준비에 돌입했다.
휴식 후 '1박 2일' 팀은 춘천의 대표 음식 닭갈비가 걸린 저녁 식사 복불복 '닭갈비 조작단'에 도전했다. 1라운드는 우동, 치즈, 떡 등 사리 재료를 건 '릴레이 다리 찢기'였고, 멤버들은 사지가 찢어지는 듯한 고통을 감내하며 미션을 성공, 푸짐한 사리를 확보했다.
2라운드에서는 볶음밥이 걸린 '발 없는 물 배달' 미션이 펼쳐졌고, 다섯 멤버는 추운 날씨 속 온몸에 물을 뒤집어쓰며 볶음밥 쟁취에 전력을 기울였다. 멤버들의 고통 섞인 비명이 난무한 가운데 멤버들은 물 500m 배달에 성공하며 사리에 이어 볶음밥 1인분을 추가 획득했다.
메인 메뉴 닭갈비가 걸린 대망의 3라운드 미션에서는 초대형 덤프트럭이 등장해 멤버들을 깜짝 놀라게 했다. 다섯 멤버가 도전할 마지막 라운드 미션은 시간이 지날수록 경사가 높아지는 덤프트럭 위에서 버티면서 퀴즈를 맞혀야 하는 '아등바등 퀴즈쇼'였다. 정답 5개를 맞힐 때까지 떨어지지 않고 버틴 인원수에 따라 닭갈비의 양도 결정됐다.
퀴즈가 진행되면서 트럭의 경사도 점점 높아졌고, 결국 김종민, 문세윤, 딘딘은 끝까지 버티지 못한 채 중도 탈락했다. 이준, 유선호가 끝까지 버틴 채 다섯 번째 정답을 맞히며 '1박 2일' 팀은 닭갈비 2인분을 획득했고, 식사를 위해 식당으로 이동했다.
먹음직스러운 닭갈비가 나오자 멤버들은 허겁지겁 식사를 시작했지만 3kg 감량 미션을 진행 중이던 문세윤은 혼자 아무것도 먹지 못했다. 식사와 신년 목표 사이에서 고민하던 그는 "시청자 여러분께 새해 목표 이루기 성공 사례를 보여드리기 위해 절대 먹지 않겠습니다"라고 대국민 약속까지 하며 끝내 공복을 유지해 놀라움을 자아냈다.
이어 문세윤의 몸무게 검증 시간이 되자 모두의 이목이 집중됐다. 그는 입고 있던 상하의까지 탈의한 채 체중계에 올랐고, 그 결과 123.1kg이 측정됐다. 단 6시간 만에 기존 몸무게 126.2kg에서 123.1kg로 3kg 이상을 감량하며 드라마틱하게 신년 목표를 달성한 문세윤에 멤버들은 본인 일처럼 크게 기뻐했다.
마지막 검증 대상은 숙면 취하기 목표를 부여받은 이준이었다. 제작진은 잠자리 복불복 내내 이불을 덮은 채 눈을 감고 있던 그가 숙면 중인지 검증에 나섰고, 잠을 자는 듯 했던 이준은 1단계 아재개그 공격에 맥없이 웃음을 터트리며 허무하게 도전을 마무리했다.
잠자리 복불복 최종 결과 실내 취침이 가능한 인원은 단 2명이었고, 멤버들은 제비뽑기를 통해 자신의 운명을 결정하게 됐다. 그 중 문세윤은 저녁 식사까지 마다하는 투혼을 불태웠음에도 야외 취침에 걸리는 불운을 겪었다. 반면 김종민은 가장 마지막으로 제비를 뽑은 데 이어 이준의 요청에 흔쾌히 제비 교환까지 했음에도 실내 취침에 당첨되는 대운을 자랑하며 다른 멤버들의 부러움을 자아냈다.
결국 김종민-유선호가 실내, 문세윤-이준-딘딘은 야외에서 하루를 마무리했다. 새해 첫 여행부터 시청자들에게 밀도 높은 재미와 웃음을 선사한 '1박 2일' 팀은 다음 주 방송에서 2026년 첫 게스트들과 함께 특별한 여행을 떠난다. '1박 2일' 멤버들이 게스트들과 함께 어떤 케미를 만들어낼지 기대감이 높아지고 있다.
대한민국 대표 리얼 야생 로드 버라이어티 '1박 2일 시즌4'는 매주 일요일 저녁 6시 10분에 방송된다.