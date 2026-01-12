영등위, OTT 자녀보호기능 한눈에 정리한 가이드북 국내 최초 발행 [고재완의 K-ShowBIZ]
[고재완의 K-ShowBIZ] 영상물등급위원회(위원장 김병재, 이하 영등위)는 유해한 영상물로부터 청소년을 보호하고 보다 안전한 OTT 시청환경을 조성하기 위해 OTT 플랫폼별 자녀보호기능 활용 방법을 총정리한 「OTT 자녀보호기능 가이드북」을 국내 최초로 발행했다.
이번 가이드북은 보호자가 OTT 서비스에 적용된 자녀보호기능을 쉽고 정확하게 이해할 수 있도록 돕는 이용자 안내서로, 주요 OTT 플랫폼별 자녀보호기능 설정 방법을 한눈에 확인할 수 있도록 구성했다. 또한 자녀와 함께 건강하게 영상물을 시청하는 방법과 자녀보호기능 체크리스트 등을 수록해 가정 내 활용도를 높였다.
특히 최근 플랫폼별 청소년 보호 강화를 위해 자녀보호기능을 업데이트한 쿠팡플레이, 티빙, 위버스 등 주요 OTT 플랫폼의 최신 변경 사항도 가이드북에 반영하여, 변화하는 OTT 환경에서도 보호자가 자녀보호기능을 체계적으로 활용할 수 있도록 했다.
해당 가이드북은 지난해 11월부터 12월까지 추진된 청소년 보호 인식 제고 캠페인 'OTT 보호모드: ON!'의 일환으로 제작됐으며, 캠페인 종료 이후에도 보호자의 지속적인 실천을 돕기 위한 자료로 활용될 예정이다.
김병재 영등위 위원장은 "OTT 서비스는 접근이 쉬운 만큼 보호자의 역할과 관심이 무엇보다 중요하다"며 "가이드북을 활용해 보호자가 자녀의 영상물 시청지도를 보다 쉽고 효과적으로 실천할 수 있기를 바란다"고 밝혔다.
'OTT 자녀보호기능 가이드북'은 영등위 공식 홈페이지에서 누구나 내려받을 수 있으며, 공식 SNS 채널을 통해서도 안내될 예정이다.
