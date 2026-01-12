안선영 "예전엔 치매투병母와 방송 출연, 너무 후회했다…요즘엔 복이라고 생각"(조선의 사랑꾼)

기사입력 2026-01-12 10:52


안선영 "예전엔 치매투병母와 방송 출연, 너무 후회했다…요즘엔 복이라고 …

[스포츠조선 고재완 기자] 방송인 안선영이 치매 투병 중인 어머니와 동행한다. 안선영은 과거 어머니와 방송에 같이 출연했던 추억을 되새긴다.

12일 방송될 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 '연예인 쇼호스트 1호' 방송인 안선영이 치매 투병 중인 어머니를 모시고 식당을 찾은 모습이 포착된다. 안선영은 "엄마, 예전에 TV 나왔던 것이 기억나느냐"며 딸에게 물려준 재치와 입담의 원조이자, 동반 출연이 잦았던 어머니와의 기억을 꺼내놓았다. 이에 VCR로 지켜보던 황보라도 "(방송에서) 사연을 이야기할 때도 (안선영 씨가) 어머니 이야기를 항상 빗대어 하셨다. 어머니가 사투리를 잘 쓰셨다"며 당시를 추억했다.

안선영은 투병 전 건강한 어머니의 모습이 담긴 과거 방송 영상을 틀었다. 화면을 말없이 바라보던 어머니는 "TV에는 말 잘하는 사람만 나온다. (영상 속의 사람은) 이모 아니냐"며 낯설어했다. 이에 안선영은 담담히 미소로 어머니를 지켜보았다.


안선영 "예전엔 치매투병母와 방송 출연, 너무 후회했다…요즘엔 복이라고 …

안선영 "예전엔 치매투병母와 방송 출연, 너무 후회했다…요즘엔 복이라고 …

안선영 "예전엔 치매투병母와 방송 출연, 너무 후회했다…요즘엔 복이라고 …

안선영 "예전엔 치매투병母와 방송 출연, 너무 후회했다…요즘엔 복이라고 …

안선영 "예전엔 치매투병母와 방송 출연, 너무 후회했다…요즘엔 복이라고 …
제작진과의 인터뷰에서 안선영은 "저는 옛날에 엄마를 방송에 데리고 나간 걸 너무 후회했다. 아픈 엄마 이야기를 계속 물어보니까 지난 7년 동안 너무 싫었다"고 숨겨왔던 속내를 꺼냈다. 하지만 "생각해 보면 (엄마와 동반 방송 출연한 것이) 정말 복이다. (영상을) 볼 때마다 어머니가 신기해하신다"며 이전과는 달라진 생각을 전했다. 마지막으로 안선영은 "점점 기억의 끈이 얇아지시겠지만, 어쨌든 이 기억이 남아있는 순간 어머니가 행복해하시지 않냐"고 허심탄회하게 전해 뭉클함을 자아냈다.

방송 최초로 공개된 안선영 모녀의 애틋한 치매 투병 일상은 본 방송에서 공개된다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

아이유♥이종석, 300만원대 명품 커플룩 포착...4년째 애정전선 '이상無'

2.

'무도' 방콕 막춤 작가 "♥가수 조형우와 결혼" 근황..12년 만에 밝힌 비하인드까지

3.

김수용, 심정지 후 임종 호흡 상태까지...제세동기 11번 끝에 '기적 생환'

4.

송혜교, 남사친과 팔짱 끼고 오붓 데이트..다정한 투샷

5.

전현무, 소변 '이 자세'로 본다는데..."혼자 있을 때가 더 신경 쓰여"

연예 많이본뉴스
1.

아이유♥이종석, 300만원대 명품 커플룩 포착...4년째 애정전선 '이상無'

2.

'무도' 방콕 막춤 작가 "♥가수 조형우와 결혼" 근황..12년 만에 밝힌 비하인드까지

3.

김수용, 심정지 후 임종 호흡 상태까지...제세동기 11번 끝에 '기적 생환'

4.

송혜교, 남사친과 팔짱 끼고 오붓 데이트..다정한 투샷

5.

전현무, 소변 '이 자세'로 본다는데..."혼자 있을 때가 더 신경 쓰여"

스포츠 많이본뉴스
1.

'유출된 국대 유니폼' 입은 손흥민! 인상적인 호랑이 줄무늬…강렬한 레드 컬러, 3월 출시

2.

타격 안 된다고? 시작과 마지막 모두 50억 투자에서 나왔다…그래도 절치부심 "자존심 상했죠"

3.

[U-23 아시안컵]"하늘이 중국을 도왔다" 中, 호주 1-0 꺾고 조 선두 점프…'호주 극장골 취소+태국 극적 동점골' 행운의 연속, 이민성호와 8강 가능

4.

'한국산' 양민혁, 눈길 끄네! 英 매체 호평→"기술적이고, 성실해"…리그 데뷔전+공격 포인트 노린다

5.

"네일급이다. 왜 여태…" 후라도 표 노시환 맞춤형 신무기, 대만전 부터 봉인해제?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.