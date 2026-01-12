'휴민트' 조인성 "류승완 감독 페르소나? 아직 황정민·정만식 선배 이길 수 없어"

12일 광진구 자양동 롯데시네마에서 영화 '휴민트' 제작보고회가 열렸다. 제작보고회에 참석한 배우 조인성. 자양동=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.12/
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 조인성이 영화 '휴민트'로 류승완 감독과 세 번째 작업을 함께 한 소감을 전했다.
조인성은 12일 서울 광진구 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '휴민트' 제작보고회에서 "저보다 감독님과 더 많이 작업한 선배들이 계신다"며 "더 열심히 해서 감독님의 페르소나가 되겠다"라고 했다.
2월 11일 개봉하는 '휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기를 담은 영화로, '베테랑' 시리즈, '모가디슈', '밀수' 등을 연출한 류승완 감독이 메가폰을 잡았다. 조인성은 국정원 블랙요원 조 과장 역을 맡았다.
조인성은 류승완 감독과 영화 '모가디슈', '밀수'에 이어 또 한 번 재회해 기대를 모았다. 그는 '류승완 감독의 페르소나'라는 수식어에 대해 "저는 그렇게 생각하는데, 감독님과 제작사 외유내강 식구들은 어떻게 생각하는지 확인을 못했다. 사실 저보다 감독님과 더 많이 작업한 황정민, 정만식 선배 등이 계셔서, 제가 이길 수 없다"며 "더 열심히 해서 감독님의 페르소나가 되도록 노력하겠다"고 포부를 전했다.
이에 류 감독은 "(조인성이) 그렇게 생각해 줘서 고맙다. (페르소나가 되기엔) 아직 순번대기표가 남아있다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.