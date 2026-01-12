김영희, 잘나가더니 폭로 터졌다...母 "손녀 아프면 무조건 내 탓이라고" ('동치미')
[스포츠조선 정안지 기자]김영희의 어머니가 "딸은 손녀가 아프기라도 하면 무조건 내 탓부터 하더라"고 털어놨다.
12일 MBN 측은 "엄마가 호구냐"라면서 '속풀이쇼동치미' 예고편을 공개했다.
이날 '엄마가 호구냐'라는 주제로 이야기를 나눈 가운데 김영희의 어머니는 "나는 잘 못 나온 것 같다"고 해 웃음을 안겼다.
이어 어머니는 "어릴 때 밥을 하지 않나. 아래 새 밥은 윤기가 좋고 위에 식은 밥은 퍼석하다. 아래 윤기 좋은 밥은 내가 먹었다"라며 "영희는 어릴 때니까 밥 맛을 모를 때"라고 해 웃음을 안겼다. 이에 김영희는 "퍼석한 것만 먹고 자랐다"며 웃었다.
이어 제작진은 "단풍 구경 포기하고 손녀 똥 기저귀 봐야 했다. '손녀 보는 게 의무도 아니고 내 시간 포기하며 육아하는 건데, 딸은 손녀가 아프기라도 하면 무조건 내 탓부터 하더라고요'"라면서 김영희 어머니의 사연을 추가로 공개해 눈길을 끌었다.
또한 이날 이홍렬은 말기 암 판정을 받으신 어머니를 떠올렸다. 이홍렬은 "어머니가 유언 같은 걸 많이 해주셨다"면서 '엄마 죽더라도 마음 약해지지 말고 꿋꿋하게 살아 나가야 해'라며 49세 어머니의 생전 육성을 최초 공개했다. 어머니의 이 같은 말에 이홍렬은 "내가 불쌍하지도 않아?"라며 눈물을 흘려 보는 이들까지 뭉클함을 안겼다.
그러면서 이홍렬은 "47년 전, 엄마가 돌아가시기 직전에 함께 나눈 대화를 녹음해 뒀는데 그게 제 인생 보물 1호가 됐어요"고 밝혀 눈길을 끌었다.
